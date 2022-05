La dottoressa Pimple Popper, Jackie sconvolge tutti: mai visto nulla di simile, clamoroso!

La dottoressa Pimple Popper, la protuberanza di Jackie sconvolge tutti: mai visto nulla di simile, clamoroso, stenterete a crederci.

Se la terza stagione de La dottoressa Pimple Popper ha aperto con delle novità pazzesche per via della pandemia da Coronavirus, altrettanto impressionanti sono state le storie raccontate proprio nella prima puntata. Dopo il dramma di Monica, un altro ha letteralmente sconvolto il numeroso pubblico del programma. Stiamo parlando proprio dell’incubo che, da circa 10 anni, Jackie viveva.

Nove anni prima della sua partecipazione al programma al famoso programma di Real Time, Jackie ha visto spuntare una piccola protuberanza dietro la sua spalle. Col passare degli anni, quel piccolo puntino si è ingrandito sempre di più fino a raggiungere le dimensioni di un melone. Ad oggi, ha raggiunto dei livelli piuttosto spropositati che non solo condizionano i suoi movimenti, ma anche la sua vita. “Prima ero una persona più estroversa, ora mi sono chiusa in me stessa”, ha spiegato la donna tra le lacrime. Prima ancora di recarsi dalla dermatologa, Jackie ha raccontato di aver consultato già un altro medico, ricevendo la diagnosi di tumore benigno comune. Più di questo, però, è stato affatto fatto. La dottoressa Pimple Popper ha fatto al caso suo? Assolutamente si!

Jackie a La dottoressa Pimple Popper, immenso dramma: “Evito la gente, sono esausta”

“Sono esausta”, è proprio così che Jackie inizia la sua presentazione a La dottoressa Pimple Popper, spiegando di avere una grossissima protuberanza dietro la spalla. Pensate, quella di Allen era un nonnulla in confronto alla sua! Guardate qui:

Prima ancora del loro incontro allo studio, La dottoressa ha raccontato di aver incontrato Jackie per via telematica e di averle prescritto una tac per capire se la protuberanza era attaccata ai muscoli. Ricevuta la diagnosi, la dermatologa ha immediatamente provveduto a rimuoverlo. L’intervento, purtroppo, non è stato una passeggiata. Oltre al fatto ad essere enorme, il lipoma era piuttosto fibroso. Pertanto, la rimozione è andata alla grande. E Jakie molto presto ha avuto la possibilità di rivedere la sua spalla completamente intatta.

Ci auguriamo che Jakie sia riuscita a riprendere in mano le redini della sua vita!