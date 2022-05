Meghan Markle ha preso la sua decisione: ecco di cosa si tratta

Ormai non ci sono più dubbi: la bella Meghan Markle, da tre anni lontana dalla vita di corte, ha preso una decisione ben precisa.

L’uscita di Harry e Meghan dalla Royal Family fu un vero colpo di scena per il mondo intero. Negli ultimi tre anni, la coppia formata dal secondogenito di Carlo d’Inghilterra e dall’ex attrice americana ha fatto discutere e le indiscrezioni sui loro rapporti con la Corona continuano a rincorrersi innumerevoli.

La famosa intervista rilasciata l’anno scorso ai microfoni di Oprah Winfrey ha avuto un’eco senza fine e Buckingham Palace non ha potuto restare indifferente alle accuse arrivate proprio da due membri della famiglia.

Ad ogni modo, sembra che i duchi di Sussex siano ben felici della loro scelta e che Meghan si sia liberata di parecchi ‘fardelli’ tra cui le rigidissime regole vigenti per i Reali inglesi. Sebbene cerchi di mantenersi lontana dai riflettori, accade non di rado che la moglie di Harry venga paparazzata in giro. Ciò che salta subito all’occhio è il drastico cambiamento nel look adottato ora che si è traferita in America rinunciando insieme al marito ai titoli regali. Sapete cosa indossava ultimamente?

Meghan Markle stupisce tutti: qual è la sua decisione

Abbracciando appieno la sua nuova vita, Meghan ha rinunciato al classico abbigliamento da nobile: niente più cappellini e abiti rigorosi, ma addirittura degli shorts! Andando nel dettaglio, ha indossato dei modelli a vita alta e non troppo corti, con camicie portate a maniche scorciate e giacche chic.

E’ proprio così che è stata paparazzata più di una volta mentre si trovava al Santa Barbara Polo and Racquet Club, dove il principe Harry partecipa ad un torneo di polo con la squadra dei Los Padres dell’amico Nacho Figueras.

Insomma, addio dress-code: da quando vive negli Stati Uniti, per la duchessa via libera a jeans, minidress, pantaloncini e scarpe casual. Outfit che mettono in risalto tutta la sua bellezza e che sicuramente offrono validi punti per la nascita di nuovi trend.

Come negare il suo fascino irresistibile anche senza seguire le rigide regole dell’etichetta?