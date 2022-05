“Non siamo più fidanzati”, il comunicato gela i fan: si sono lasciati

“Non siamo più fidanzati”, il comunicato dell’amatissima coppia gela i fan: si sono lasciati dopo 3 anni e mezzo di amore.

“Ciao a tutti, purtroppo volevamo annunciarvi che non siamo più fidanzati. Sono stati tre anni e mezzo bellissimi, pieni di emozioni e ci siamo amati tanto”. Inizia così il comunicato che ha letteralmente spezzato il cuore ai fan della coppia. Con una nota congiunta condivisa su Instagram, la coppia ha annunciato la fine della loro storia.

Una storia d’amore che durava da più di tre anni, ma che, purtroppo, è giunta al capolinea. Ad annunciarlo sono stati proprio i due ormai ex, che hanno rivelato anche in quali rapporti si trovano attualmente. Scopriamo di più su questa spiacevole notizia.

Arriva il comunicato di un’amatissima coppia: “Non siamo più fidanzati”, è finita

“Purtroppo la nostra relazione è finita ma siamo comunque in ottimi rapporti, non ci odiamo e continueremo a sostenerci a vicenda sia nel privato che nei nostri obiettivi lavorativi”. È terminata, ma senza rancore, la storia d’amore tra Sespo, nome d’arte di Edoardo Esposito, e Rosalba Adinolfi. Entrambi famosissimi e seguiti da milioni di followers sul web, lui è una star su Instagram e Tik Tok e con Valerio Mazzei forma il duo comico dei Valespo, lei si occupa principalmente di moda e make up. Possono contare su una schiera infinita di fan, che non ha affatto preso bene la notizia della rottura. Una notizia che, in realtà, era nell’aria da diverse settimane, ma sono nelle scorse ore ha trovato la conferma.

“Vi chiediamo per favore di non fare troppe domande, possiamo capire che a voi dispiaccia molto, ma preferiamo tenere questo momento privato, come spesso abbiamo fatto durante tutta la nostra relazione”, è la richiesta che Sespo e Rosalba hanno fatto ai loro sostenitori all’interno del comunicato.

“L’amore esiste ed è bellissimo, l’amore che ho provato per Edo è stato bellissimo e rimarrà per sempre nel mio cuore questa storia, ma purtroppo a volte le cose finiscono. Quindi vi dico amate, non abbiate paura dell’amore, fa tanto male ma ne è valsa la pena”, ha commentato Rosalba su Instagram, in risposta ai fan che hanno ammesso di non credere più nell’amore dopo la rotture dei loro beniamini.