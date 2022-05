E’ Owen Hunt in Grey’s Anatomy: com’è cambiato l’attore dalla prima volta che l’abbiamo visto nella serie

Il suo personaggio del dottor Owen Hunt è amatissimo in Grey’s Anatomy, ma ricordate com’era quando l’abbiamo visto per la prima volta nella serie?

Il tempo è volato ed è quasi difficile pensare che siano passati ben 17 anni da quando per la prima volta abbiamo visto in onda Grey’s Anatomy. Tutti gli appassionati della serie che non hanno perso un solo episodio, ricorderanno ogni dettaglio e ogni minima scena.

Dal 2005 ad oggi abbiamo conosciuto a fondo tutti i personaggi anche se i colpi di scena e movimenti inaspettati sono sempre dietro l’angolo. Ci aspettiamo che una scena prosegua in un modo e poi ci stravolge ed è proprio questo il bello di una pellicola che quasi sembra percorrere la strada della vita reale. In Grey’s Anatomy abbiamo seguito tante storie, molti protagonisti sono usciti di scena, altri sono giunti a metà percorso, alcuni sono ritornati ed è così un continuo muovere la scena in modo diverso.

Tra i personaggi che abbiamo amato sin dal suo ingresso citiamo qui Owen Hunt che all’epoca era un chirurgo proveniente dall’Iraq che per una licenza speciale presta servizio al Seattle Grace Hospital dopo aver soccorso delle persone rimaste ferite in un incidente stradale. Conosciamo bene il percorso del medico dato che l’abbiamo seguito per tutti questi anni: ma ricordate com’era quando è arrivato per la prima volta?

E’ Owen Hunt in Grey’s Anatomy: ricordate com’era l’attore la prima volta che l’abbiamo visto nella serie?

Owen Hunt è un personaggio approdato in Grey’s Anatomy nella quinta stagione e interpretato dall’attore Kevin McKidd. All’epoca era un chirurgo proveniente dall’Iraq che per una licenza speciale presta servizio al Seattle Grace Hospital dopo aver prestato soccorso a delle persone per strada coinvolte in un incidente.

Dal suo arrivo ad oggi il medico si è affermato come un importante primario di chirurgia. Ricordiamo che quando arrivò a catturare l’attenzione oltre al suo essere brillante fu la relazione con Cristina Yang. Sono passati ben 12 anni da quando l’abbiamo visto la prima volta: ricordate com’era allora?

Questo è uno scatto ripreso da una scena della serie in cui vediamo l’attore McKidd interpretare Owen e qui era insieme a Cristina. Il tempo è passato e allora era più giovane ma l’attore non è cambiato moltissimo, non trovate? Che effetto vi fa rivederlo all’epoca della quinta stagione?