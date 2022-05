Romantica sorpresa per Sissi dopo Amici: indovinate cosa ha fatto Dario, incredibile!

Ad Amici 21 ha incontrato il successo ma anche l’amore: Sissi ha rivelato cosa ha fatto Dario per lei dopo la finale del programma.

Tra gli ospiti di oggi sabato 21 maggio a Verissimo ci sono stati anche i finalisti della ventunesima edizione di Amici conclusasi con la vittoria di Luigi Strangis. Un trionfo meritatissimo per il cantautore e polistrumentista calabrese, ma non scontato vista la bravura degli altri finalisti in gara.

Anche Sissi, Alex, Michele, Albe e Serena sono stati intervistati da Silvia Toffanin nel celebre salotto di Canale 5 per raccontare le emozioni vissute durante i mesi trascorsi nella scuola più famosa d’Italia.

Per tutti quanti loro si è trattata di un’esperienza fondamentale nel proprio percorso formativo, umano e professionale. Per alcuni poi, oltre a tutto ciò, hanno avuto anche la fortuna di incontrare l’amore. E, in effetti, questa edizione è stata foriera di più di una storia sentimentale: Albe e Serena, Alex e Cosmary, Sissi e Dario.

Proprio la bravissima cantante vincitrice del premio della critica ha raccontato il dolcissimo gesto che ha fatto per lei il ballerino con cui è scoppiata la scintilla proprio tra le mura della scuola.

Sissi e Dario dopo Amici: cos’è successo finito il programma

Prima di Sissi, ai microfoni di Verissimo era stato Dario a parlare della loro storia rivelando un dolcissimo aneddoto su come si è innamorato di lei: “Io sono entrato lì pensando che avrei pensato solo alla danza, e poi, appena è entrata lei, mi chiese se volevo i panini con nutella e mascarpone. Me li fece e io mi innamorai”.

Oggi, da Silvia Toffanin, Sissi ha rivelato come l’ha accolta lui dopo la finale: “Ci siamo visti subito, mi ha fatto una sorpresa a casa, appena sono tornata. Gli scrivevo ‘ma quando ci vediamo?’ e lui mi rispondeva in modo strano…diceva ‘ti devo dire delle cose, non posso dirtele adesso’. Poi entro a casa e lo vedo…sì, è stato bello”.

E ora che l’esperienza ad Amici si è conclusa per entrambi, la cantante confessa: “Non è cambiato niente tra noi, appena l’ho conosciuto ho subito pensato “Mi sa che…”. Non mi aspettavo di poter provare cose così in un contesto del genere”.

Una coppia davvero tenerissima, a voi piacciono insieme?