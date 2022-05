È amatissima, ma non tutti sanno che Silvia Toffanin ha una sorella: come si chiama e di che cosa si occupa? Cosa abbiamo scoperto.

Senza alcun dubbio, Silvia Toffanin è tra i volti emergenti di questi ultimi anni televisivi. Attualmente al timone di Verissimo – e quest’anno si è cimentata anche in un doppio appuntamento settimanale, portando a casa dei risultati impressionanti – l’ex letterina di Passaparola ha ancora una volta dimostrato il suo valore.

Era davvero giovanissima quando Silvia Toffanin compiva il suo esordio sul piccolo schermo. E, sia chiaro, non facciamo solo riferimento a Passaparola – dal quale è scaturito il suo incredibile successo -, ma anche a Miss Italia. Insomma, era solo una ragazzina quando ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo e non ne è mai più uscita. Avete letto che si dice che possa diventare il volto di una trasmissione pensata ed ideata da Maria De Filippi? Al momento, non ne abbiamo la conferma, ma se così fosse sarebbe qualcosa di grandioso. Silvia Toffanin è amatissima e tutti la adorano, ma in pochissimi la conoscono a fondo. Sapete, ad esempio, che l’ex letterina ha una sorella? Scopriamo qualche cosa in più su di lei?

Chi è la sorella di Silvia Toffanin?

Seppure sia un personaggio pubblico a tutti gli effetti, Silvia Toffanin ama la sua privacy e tende sempre a preservarla. Non è un caso, ad esempio, se non ha un canale Instagram e né nessun altro tipo di social. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Ad esempio, sapevate che la conduttrice di Verissimo avesse una sorella minore? Siete rimasti anche voi a bocca aperta, vero? Ebbene. Scopriamo qualche cosa in più sul suo conto!

Purtroppo, così come su Silvia Toffanin, le notizie che abbiamo a disposizione su sua sorella sono davvero minime. Anche lei, a quanto pare, non ha nessuno canale social e preferisce preservare la sua vita. Sappiamo, infatti, che si chiama Daiana, che è più piccola della bella Silvia e che ha scelto un lavoro completamente diverso da quello di sua sorella. Non sappiamo di che cosa si occupi con esattezza, ma è certo che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Lo sapevate?