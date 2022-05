Sissi somiglia molto a sua madre: eccole insieme in un dolce momento

Sissi somiglia moltissimo a sua madre, l’avete mai vista? Eccole in un dolce momento insieme.

Si è conclusa la ventunesima edizione di Amici e a trionfare è stato Luigi Strangis. Ha vinto l’edizione portando a casa 150 mila euro in gettoni d’oro ma ha trionfato anche nella categoria canto e il premio della radio per il pezzo più radiofonico, Tienimi Stanotte.

Tutti i finalisti hanno ricevuto il premio Marlù e alcuni premi separati. Alex ha ricevuto quello Oreo del valore di 20 mila euro, Serena il premio Tim del valore di 30 mila euro e Sissi il premio della critica dopo aver ottenuto la maggioranza dei voti del valore di 50 mila euro.

Forse non tutti sanno che in realtà il vero nome della cantante è Silvia Cesana e l’avevamo già vista in passato quando ha tentato di entrare ad X-Factor. Una volta uscita dalla scuola di Amici le emozioni non sono finite. In questi giorni la giovane ha condiviso alcune storie sui social e abbiamo visto un momento in cui vedendo un enorme cartellone con il suo volto ha palesemente gioito mostrandoci la reazione.

La cantante, vi abbiamo inizialmente anticipato, ha una certa somiglianza con sua madre: l’avete mai vista?

Sissi somiglia molto a sua madre: eccole insieme in un dolcissimo momento

Sissi nella scuola di Amici 21 ci ha letteralmente lasciato senza parole. Voce potente, forte, profonda, sembra che ogni volta che canti non abbia alcuna difficoltà come se tutto per lei fosse naturale.

L’esperienza nel talent si è conclusa e adesso la strada è tutta in salita ed è pronta a far conoscere la sua voce e il talento in tutti i posti del mondo. Come abbiamo anticipato, ha una forte somiglianza con sua mamma: l’avete vista quando l’ex allieva ha ricevuto la sorpresa nella scuola?

Ecco insieme madre e figlia all’interno di Amici. Sissi proprio nella scuola poco prima della finalissima ha ricevuto una sorpresa del tutto inaspettata. Infatti quando ha visto sua mamma non si aspettava per nulla di vederla in quel momento tanto da pronunciare più volte: “Non ci credo!”. Guardandole insieme, notate la somiglianza? Per alcuni tratti sono molto simili, non trovate?