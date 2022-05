La sua presenza a L’Isola dei Famosi si sta facendo notare: sapete in cosa è laureato Luca Daffrè?

Il suo arrivo a L’Isola dei Famosi ha già sconvolto gli equilibri: bello e atletico, sapete in cosa è laureato il nuovo naufrago Luca Daffrè?

E’ sbarcato a L’Isola dei Famosi da meno di una settimana, ma sin da subito è stato chiaro che la sua presenza avrebbe dato origine ad un bel po’ di dinamiche e colpi di scena. Luca Daffrè è approdato tra i naufraghi di questa sedicesima edizione del reality insieme ad altri tre concorrenti e sicuramente il suo fisico statuario ed i suoi appariscenti tatuaggi non sono passati inosservati.

Chissà che Luca non faccia breccia nel cuore di qualche naufraga, ora che perfino Estefania Bernal, è di nuovo single dopo aver rotto col bel Roger. Intanto, per i pochi che non conoscessero già Daffrè, sappiate che non si tratta affatto della sua prima apparizione in tv.

Nato a Trento nel 1995, dopo essere stato un tentatore di Temptation Island, nel 2018 l’atletico 27enne è stato uno dei volti di Uomini e Donne: nel celebre dating show di Canale 5 corteggiava Teresa Langella, ma nonostante l’intesa inziale la conoscenza non andò avanti per differenze caratteriali.

In seguito, Luca fu richiamato dalla redazione del programma su richiesta della tronista Angela Nasti . Lui ha accettato di corteggiarla, ma alla fine del percorso Angela scelse Alessio Campoli. Come appare evidente dal suo fisico allenato, Luca è un grande sportivo oltre ad essere un modello. Non tutti immaginano però che è laureato, sapete in cosa?

In cosa è laureato Luca Daffrè: ve lo sareste mai aspettato?

Fin dall’adolescenza, l’ex corteggiatore ha praticato nuoto agonistico , ma per lavoro è stato costretto ad abbandonare questa attività a 19 anni. Dal 2015 lavora infatti come modello, motivo per il quale si trasferì a Sidney, in Australia, dove ha vissuto per ben otto mesi.

Quando è rientrato in Italia, si è stabilito a Milano dove ha iniziato una brillante carriera nel settore ed ha sfilato per firme prestigiose. Quella per il fitness è davvero una passione per lui, tanto che ha studiato Scienze Motorie e si è laureato.

Ieri sera Luca è finito in nomination, voi vorreste che continuasse la sua avventura a L’Isola?