Un sodalizio artistico che dura da ben 29 anni ma come si sono conosciuti Ficarra e Picone? Il retroscena

Ficarra e Picone, il duo comico il cui sodalizio artistico dura da ben 29 anni, ecco come si sono conosciuti: il retroscena

Oggi due artisti conosciuti ed amatissimi dal pubblico. Il duo comico formato da Ficarra e Picone ha ottenuto un grandioso successo. A partire dagli esordi ad oggi, ne hanno percorsa di strada.

Prima la partecipazione a Zelig, poi la conduzione di Striscia la Notizia e poi ancora il debutto come artisti ed attori sul piccolo schermo ed al Cinema. Ficarra e Picone sono oggi personaggi amatissimi nel mondo dello spettacolo italiano, ma sapete come si sono conosciuti? E’ da lì che è iniziato tutto. Scopriamo insieme il retroscena!

Come si sono conosciuti Ficarra e Picone: il retroscena

Come il duo formato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la cui amicizia e collaborazione lavorativa dura ormai da anni, anche il loro è un sodalizio artistico che dura da ben 29 anni. Ficarra e Picone da quando si sono stretti la mano per la prima volta, non hanno mai smesso di collaborare e lavorare insieme. Artisti e collaboratori ma anche grandi amici. Ma se dovessimo domandarci da dove tutto è iniziato, abbiamo una risposta ben precisa da darvi. Dovremo però catapultarci indietro nel tempo per recuperare questo retroscena sulla loro conoscenza!

Era il 1993 quando Ficarra e Picone si sono conosciuti per la prima volta. Sapete come è successo? I due si trovavano entrambi in un villaggio turistico a Taormina. Entrambi sono nati nel 1971, quindi nel 1993 avevano entrambi 21 anni. All’epoca, Picone si trovava a Taormina per le sue vacanze estive, mentre Picone vi lavorava come animatore turistico. Quando i due si sono conosciuti, hanno così deciso di mettere su un gruppo dal nome ‘Chiamata Urbana Urgente’ a cui inizialmente avevano preso parte anche Salvatore Borrello e Mauro Busalacchi.

Qualche anno dopo, nel 1998 per l’esattezza, Borrello e Busalacchi lasciarono il gruppo. E così il quartetto diventò un duo comico formato da Ficarra e Picone. I due cominciarono a collaborare e mettere su degli sketch da portare sul palcoscenico. E’ con il debutto a Zelig che hanno poi ottenuto un clamoroso successo per poi diventare anche attori comici di gran successo.

Stasera andrà in onda il film L’Ora Legale, non vediamo l’ora di vederli insieme!