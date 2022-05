Vissani replica a Borghese svelando quanto guadagnano i dipendenti del suo ristorante

Anche Gianfranco Vissani replica ad Alessandro Borghese e svela quanto guadagnano i dipendenti del suo ristorante: non immaginereste mai.

A distanza di tempo, non si placa affatto la polemica suscitata dopo le parole di Alessandro Borghese. Sono tantissime le persone che hanno voluto esprimere il proprio dissenso o la propria opinione e tra queste c’è anche lui: Gianfranco Vissani.

Sono trascorse diverse settimane da quando, nel corso di una sua intervista a Il Corsera, Alessandro Borghese ha spiegato di aver lavorato sodo per ottenere quello che lui ha oggi e di essere consapevole che la generazione d’oggi non è per nulla predisposta al sacrificio. “I ragazzi? Preferiscono tenersi stretto il fine settimana per divertirsi con gli amici”, ha spiegato la colonna portante di “Quattro ristoranti” e di tanti altri programmi tv, sottolineando quanto i tempi siano cambiati. “Prestavo servizio sulle navi da crociera, mi offrivano vitto e alloggio e mi stava bene. Oggi i ragazzi hanno la pretesa di ricevere compensi importanti”, ha detto. Inutile dire che le parole del buon Borghese hanno suscitato non poche polemiche. E a queste, si sono aggiunte anche le parole di Vissani.

Vissani risponde ad Alessandro Borghese: quanto guadagnano i suoi dipendenti

Tra le tantissime persone che hanno voluto rispondere alle dichiarazioni di Alessandro Borghese, anche Gianfranco Vissani non ha perso occasione di poter esprimere la sua opinione. E così, nel corso di una sua intervista a Mowmag, non solo ha replicato alle parole del famoso chef, ma ha anche svelato quanto guadagnano i suoi dipendenti del ristorante.

Dapprima il Covid ed, in seguito, la guerra tra Russia ed Ucraina, che sta avendo conseguenze anche sulla nostra economia, la ristorazione italiana sta subendo troppi colpi bassi. A raccontarlo, è stato proprio Giancarlo Vissani a Mowmag. “Sono aperto tre giorni alla settimana. Gli altri sto chiuso perché non abbiamo clienti tra Covid e guerra in Russia”, ha iniziato a dire. Rivelando lo stipendio dei suoi dipendenti come risposta alle parole di Borghese. “Con tre giorni lavorativi li pago 1300 euro al mese. Sono ben pagati, no?”, ha detto il famoso chef.

Da che parte state? Secondo voi, Alessandro Borghese ha ragione?