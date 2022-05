Si sono detti sì a 90 giorni per innamorarsi: Juliana e Michael sono ancora una coppia? Notizia clamorosa

Juliana e Michael si sono detti sì davanti alle telecamere di 90 giorni per innamorarsi, ma oggi sono ancora una coppia? Notizia clamorosa.

Quante coppie si sono alternate a 90 giorni per innamorarsi nel corso delle sue edizioni? Tantissime! Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Chantel e Pedro oppure di Larissa e Colt. I protagonisti di questo nostro articolo, invece, sono proprio loro: Juliana e Michael.

Così come alcune delle coppie che hanno scelto di prendere parte a 90 giorni per innamorarsi, anche Juliana e Michael hanno scelto di dirsi sì dinanzi alle telecamere del famoso programma di Real time e di iniziare una splendida storia d’amore. Cos’è successo, però, nel corso degli anni? È trascorso diverso tempo da quando i due si sono giurati amore eterno, ma adesso sono ancora una coppia. Siamo certi che tutti i telespettatori del programma se lo sono chiesto. Ebbene. Siamo pronti a darvi ogni risposta: scopriamo insieme tutto quello che occorre sapere.

Dopo 90 giorni per innamorarsi Juliana e Michael sono ancora una coppia?

Era esattamente la settima stagione di 90 giorni per innamorarsi quando Juliana e Michael hanno scelto di prendervi parte e di dirsi sì dinanzi alle telecamere. Ad oggi, però, come sono le cose tra di loro? A distanza di qualche anno dal loro matrimonio, i due piccioncini formano ancora una coppia? Purtroppo, no! Badate bene, però: le notizie “choc” non sono affatto finite qui.

L’annuncio della separazione tra i due sembrerebbe essere arrivato negli anni scorsi quando – a causa del Covid – la coppia non sia riuscita a gestire lo stress causata dalla pandemia. Ad oggi, quindi, le loro vite hanno presto due strade completamente differenti, soprattutto quelle di Juliana. Abbiamo spulciato, infatti, il canale Instagram della giovanissima modella. Ed abbiamo appreso che, oltre ad aver ritrovato l’amore, è anche in dolce attesa. Sui social, infatti, è stata condiviso anche il dolcissimo video del gendar reveal. La bella Custodio sarà mamma di un adorabile maschietto.

Insomma, il loro percorso a 90 giorni per innamorarsi non ha avuto l’esito che un po’ tutti speravano, ma quello che conta è che adesso entrambi siano felici.