Alessia Marcuzzi, cerimonia in tailleur: quel ‘dettaglio’ potrebbe rivoluzionare la moda

Alessia Marcuzzi mostra sui social il tailleur scelto per partecipare al matrimonio di una coppia di amici: notate nulla di particolare?

Da sempre icona di stile, Alessia Marcuzzi sa sempre come valorizzare al massimo il suo fisico statuario sia in tv che sui social. Anche ora che si è presa una pausa dal piccolo schermo, la bionda conduttrice romana continua infatti ad incantare stuoli di fan grazie al suo aggiornatissimo profilo Instagram dove più volte ha lanciato o rilanciato varie tendenze in fatto di moda.

Proprio nelle ultime ore, non è passato inosservato l’elegante tailleur che ha scelto per il giorno più bello di una coppia di amici. L’ex volto Mediaset ha pubblicato sui social la sua mise raccogliendo un’infinità di like. Oltre starle d’incanto, il meraviglioso capo d’abbigliamento ha colpito tutti perché è allo stesso tempo chic ed innovativo.

Non il solito look austero da cerimonia, quindi, ma un outfit che stravolge il dress-code previsto per questo tipo di occasioni senza perdere di classe. Ispirandosi allo stile mannish, la Marcuzzi ha puntato su giacca doppiopetto e pantaloni palazzo a vita alta color ruggine firmati Federica Tosi. A completare l’opera, un paio di pumps color nude di Malone Souliers.

Ma c’è un altro particolare che cattura l’attenzione: l’avete notato anche voi? Potrebbe diventare il nuovo trend di questa primavera!

Alessia Marcuzzi meravigliosa in tailleur: così stravolge le regole della moda

A lasciare a bocca aperta è il bustier sotto la giacca: ad una tradizionale camicia, più usuale in occasioni come un matrimonio, Alessia ha preferito un seducente corsetto di pizzo bianco firmato Dolce&Gabbana. Impossibile non notare la scollatura a cuore, giusto tocco di romanticismo e malizia.

Online il suo prezzo risulta essere di 995 euro. Nella foto postata su Instagram si scorge anche la borsa abbinata: si tratta proprio di un accessorio della sua collezione Marks and angels e c’è da ammettere che appare divina e super adatta al resto dell’abbigliamento.

Ancora una volta l’amata conduttrice ha lasciato tutti senza parole: complimenti!