Alex e Cosmary, è successo dopo Amici: lo avreste mai immaginato?

Si sono conosciuti all’interno del talent ma poi le loro strade si sono divise, cosa è successo tra Alex e Cosmary dopo Amici?

Anche su questa edizione di Amici 21 ha avuto il suo vincitore, Luigi Strangis. All’interno del seguitissimo talent però oltre a dedicarsi allo studio ed a far venir fuori il proprio talento, alcuni allievi hanno anche scoperto e conosciuto l’amore.

Quella tra Alex e Cosmary è infatti una dolcissima storia che ha avuto inizio proprio fra le mura della scuola di Amici. I due però si sono dovuti separare quando Cosmary ha perso la sfida contro Jhon Erik ed ha dovuto così abbandonare la scuola senza avere la possibilità di accedere all’ambito serale. Da quel momento i due si sono quindi allontanati. Ora che Amici è però giunto al termine e gli ex allievi sono tornati alla loro vita, tutti si chiedono come sarà andata tra Cosmary ed Alex? A svelarlo è proprio il cantante che ospite a Verissimo ha raccontato alcuni ‘dettagli’. Curiosi? Scopriamo di più!

Alex e Cosmary, cosa è successo dopo amici: cosa ha svelato il cantante

Non solo disciplina e talento, ad Amici 21 sembra essere sbocciato anche l’amore! E per alcune coppie questo sembrerebbe procedere a gonfie vele anche fuori dalla scuola. E’ il caso ad esempio di Serena ed Albe. I due si sono innamorati proprio durante la partecipazione al talent ed anche fuori sembrano innamoratissimi. Ma quanto invece ad Alex e Cosmary, come starebbero le cose? E’ stesso Alex ad averlo raccontato.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata andata in onda Sabato 21 Maggio, il giovane cantante ha aperto il proprio cuore, nonostante la timidezza, ed ha fatto sapere udite udite, di essere innamorato! Sul più bello i due sono stati costretti a prendere inizialmente strade diverse. Al di fuori del talent però i due hanno voglia di scoprirsi e di conoscersi sempre di più.

“Quando abbiamo interrotto la nostra conoscenza appena nata, è stato un colpo. Lei è stata la prima persona che ho visto dopo la finale. Troverò sempre il tempo per lei. Si, è amore“, ha detto Alex.

Vi piacciono insieme?