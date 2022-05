Com’è cambiata Anna Tatangelo dagli esordi ad oggi? Le immagini a confronto: resterete davvero senza parole quando vedrete i cambiamenti.

È, senza alcun dubbio, il volto rivelazione di Mediaset, Anna Tatangelo. Al timone di “Scene di un matrimonio” per la sua primissima volta in assoluto, la cantante di Sora ha saputo ampiamente dimostrarsi all’altezza della situazione tanto da essere confermata non solo alla seconda edizione, ma anche alla terza.

Ad oggi, Anna Tatangelo è un volto amatissimo non solo della musica italiana – e i suoi incredibile successi ce ne danno ampia conferma – ma anche della televisione nostrana. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata nel corso degli anni? Attualmente, il suo fascino non passa inosservato e le permette di essere considerata una delle donne più belle dello spettacolo italiano, ma com’era nel passato? Quando ha esordito a Sanremo con Doppiamente fragili, sappiamo benissimo che la Tatangelo era una solo una ragazzina. Adesso, invece, è una splendida donna, mamma e cantante a tutti gli effetti. Oltre alla sua vita, però, sarà cambiata anche lei? Scopriamolo insieme: ecco le immagini a confronto di Anna Tatangelo dagli esordi ad oggi.

Dagli esordi ad oggi: com’è cambiata Anna Tatangelo negli anni

Fortemente spinta dalla sua mamma e del suo papà ad intraprendere la carriera musicale, Anna Tatangelo ha esordito in questo mondo quando era soltanto una ragazzina e subito ha saputo contraddistinguersi da tutte le altre sue colleghe. Oggi, il suo nome è affermatissimo e la sua voce è tra quelle più amate nel panorama musicale nostrano. Se attualmente, però, la cantante di Sora è amatissima, siete curiosi di sapere com’è cambiata nel corso degli anni? Il suo fascino, come dicevamo, è irresistibile, ma è sempre stato così?

Spulciando un po’ il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare un video dei suoi esordi sul palco di Sanremo, ma com’era in quegli anni? Stiamo per riproporvi due immagini a confronto, che ci permettono di capire quali sono stati i suoi cambiamenti fino ad oggi. Pronti? Resterete davvero senza parole:

Nella prima foto, da come si vede, è un’Anna ragazzina alla sua primissima esperienza in tv. Nella seconda, invece, vi abbiamo riproposto Anna oggi alle prese con “Scene di un matrimonio”. Notate qualche differenza? Noi assolutamente no! Certo, oggi è decisamente più matura e donna a tutti gli effetti. Per il resto, però, è sempre splendida.