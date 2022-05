Anticipazioni della puntata di Domenica In del 22 Maggio: in studio ci sarà un ospite amatissimo, non potete perderla quest’oggi.

Un weekend decisamente impegnativo per Mara Venier, quello di queste ultime ore! Oltre alla classica puntata di Domenica In, in onda anche oggi 22 Maggio a partire dalle ore 14:00, l’amatissima conduttrice non solo è stata ospite sia della puntata di TV Talk del Sabato, ma lo sarà anche dell’appuntamento di stasera con Che Tempo che fa. Insomma, due giornate decisamente di fuoco.

In attesa, però, di poterla vedere insieme a Fabio Fazio nel suo seguitissimo programma della Domenica sera, siete curiosi di sapere quali sono le anticipazioni della puntata di Domenica 22 In Maggio? Stando ad alcune indiscrezioni lanciate da TV Blog, sembrerebbe che anche quest’oggi Domenica In sia ricco di ospiti, ma anche di tantissimi musica e molto altro ancora. Si parlerà, infatti, ancora dell’Eurovision song contest e del paese vincitore, ma anche di Amici e tanto altro ancora. Pronti a saperne di più? Ci pensiamo immediatamente.

Domenica In del 22 Maggio, le anticipazioni: tutti gli ospiti di oggi, ne vedremo delle belle!

Se tutte le altre puntate di Domenica In sono state imperdibile, quella di oggi 22 Maggio lo sarà ancora di più. Stando alle anticipazioni riportate da TV Blog, infatti, sembrerebbe che nello studio televisivo si alterneranno tantissimi incredibili ospiti. E che ciascuno di loro si racconterà come mai prima d’ora. Pronti a sapere qualche cosa in più? Ecco tutti i dettagli.

Ad aprire la puntata di Domenica In del 22 Maggio, ci sarà proprio lui: Gianluca Vacchi! Star dei social, ma anche amatissimo imprenditore, sarà per la prima volta nello studio con la bella “zia Mara”. Sarà un’intervista davvero imperdibile, la sua! Noi non vediamo l’ora che arrivi domani. Ovviamente, il buon Vacchi non sarà l’unico ospite di oggi. Durante la parentesi dedicata all’Eurovision, vi saranno anche Mika, uno dei suoi conduttori, e i Ricchi e i poveri. In collegamento, inoltre, ci sarà Maria Falcone in occasione dei 30 anni dalla strage di Capaci, che ha visto la morte di Giovanni Falcone, sua moglie e tre uomini della sua scorta. Infine, Federica Pellegrini, che si racconterà a 360 gradi tra amore e sport, e Luigi Strangis dopo la vittoria ad Amici.

Cosa ne pensate di questa puntata?