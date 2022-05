Antonino Cannavacciuolo, avete mai visto la moglie dello Chef napoletano? Ecco chi è

Antonino Cannavacciuolo è un amatissimo chef e personaggio televisivo, ma avete mai visto sua moglie? Insieme sono splendidi, eccoli

Chef stellato dal talento incredibile ma non solo. Ad oggi Antonino Cannavacciuolo è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati e più seguiti sul piccolo schermo. Diventato famoso in tv per il ruolo di giudice all’interno del talent culinario, Masterhcef, Antonino Cannavacciuolo anche in queste vesti ha riscosso un successo clamoroso!

L’amore per la cucina ha radici ben salde. La passione per i fornelli è stata trasmessa all’amatissimo chef dalla propria famiglia e da quella passione ne è derivato un vero e proprio talento. Se ai fornelli il merito del successo è tutto suo, si può dire invece che il ‘merito’ del suo successo televisivo derivi da una persona in particolare, sua moglie Cinzia.

Sapevate che il suo esordio televisivo è avvenuto proprio grazie a lei? L’amatissimo chef napoletano era infatti restio ad intraprendere una carriera televisiva, si diceva scettico all’idea. Sua moglie, la sua compagna di vita e socia in affari ci ha però visto lungo e lo ha cosi incoraggiato a fare questa esperienza che si è poi di fatti rivelata davvero incredibile. Ma voi avete mai visto la moglie di Antonino Cannavacciuolo? Eccoli in uno scatto!

Avete mai visto la moglie di Antonino Cannavacciuolo? Eccoli insieme

Insieme nel privato e sul lavoro, Cinzia Primatesta è la moglie dello chef Antonino Cannavacciuolo. La loro storia d’amore è nata tempi addietro. Cinzia aveva appena 20 anni quando i due si sono conosciuti e da allora non si sono più separati. Da quando sono insieme i due condividono non solo gli spazi di vita privata, ma sono anche soci. Non solo moglie dello talentuoso chef quindi, Cinzia Primatesta è anche sua manager. Insieme gestiscono il Relais che sorge sul Lago D’Orta. Avete mai visto l’interno di Villa Crespi? Davvero suggestiva!

Eccoli insieme in un dolcissimo scatto! Innamoratissimi e super complici, non trovate siano una splendida coppia?