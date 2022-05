Aveva 26 anni quando partecipò al GF 11: com’è cambiata la vita di Francesca Giaccari oggi

Com’è diventata e cosa fa oggi Francesca Giaccari, ex concorrente del GF 11: sono trascorsi 12 anni dalla sua partecipazione al reality!

Era l’ormai lontano ottobre del 2010 quando Francesca Giaccari varcò la famosa porta rossa di Cinecittà per avventurarsi in quella che sarebbe diventata una delle edizioni del Grande Fratello Nip di maggior successo. Il GF 11 fu caratterizzato infatti da un cast molto ben assortito di cui molti personaggi sono ricordati dal pubblico ancora adesso.

Basti pensare ad Angelica Livraghi, Ferdinando Giordano, Rosa Baiano, il vincitore Andrea Cocco o all’attuale naufraga Guendalina Tavassi e l’ex Vippone Biagio D’Anelli, tanto per dirne qualcuno. All’epoca al timone del programma c’era Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini vestiva il ruolo di opinionista.

Un altro dei volti indimenticabili per gli affezionati dello storico reality di Canale 5, è senza dubbio quello di Francesca Giaccari. La bella pugliese, originaria della provincia di Brindisi, aveva 26 anni quando intraprese il suo percorso nella casa più spiata d’Italia e il suo stile la rese subito iconica. Ma cosa ha fatto in questi 12 anni? Scopriamolo!

Ricordate Francesca Giaccari del GF 11? Eccola oggi a distanza di oltre un decennio

La permanenza di Francesca nel loft di Cinecittà durò ben 71 giorni e regalò molte emozioni ai telespettatori. Questi ricorderanno sicuramente la sua storia nata col coinquilino Matteo Casnici, poi squalificato dal gioco insieme ad altri concorrenti per aver pronunciato un’espressione blasfema.

La liaison tra la Giaccari e Casnici proseguì anche dopo il programma, ma nel 2012 le loro strade si divisero. Com’era emerso già durante l’esperienza al GF, la Giaccari è una grande appassionata di musica e uscita dalla casa ha provato a intraprendere una carriera in tale settore. Ha vissuto per un periodo in Australia dove è riuscita a farsi spazio in questo ambito con lo pseudonimo di Franky e dove ha collaborato al brano Don’t you wait for me col nipote di Aretha Franklin.

Tornata in Italia, l’ex gieffina tentò senza successo di partecipare a Sanremo Social. Allontanatasi per qualche anno dalle luci della ribalta, nel 2019 ha preso parte ad All Together Now, spettacolo condotto da Michelle Hunziker su canale 5. Qui, rivelò di stare per laurearsi in naturopatia.

Questa immagine abbastanza recente mostra Francesca Giaccari oggi: sempre bellissima, complimenti!