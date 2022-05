Bellissima come lei, avete mai visto la sorella di Matilde Gioli? Identiche; lo scatto che vi lascerà di stucco.

Lei non ha bisogno di presentazioni: Matilde Gioli è una delle attrici più talentuose ed apprezzate del nostro Paese. In particolare, col ruolo della dottoressa Giulia Giordano in Doc nelle tue mani è entrata nel cuore di milioni di telespettatori. Della sua illustre carriera sappiamo tutto, ma si può dire lo stesso della sua vita privata?

Di recente vi abbiamo parlato del suo compagno e della particolare occasione in cui si sono conosciuti, ma avete mai visto la sorella della splendida attrice. Si chiama Eugenia e proprio nelle scorse ore, Matilde le ha dedicato un messaggio dolcissimo sui social, allegando uno scatto in cui sono insieme, abbracciate e sorridenti. Curiosi di vederla? La somiglianza vi stupirà.

Matilde Gioli, avete mai visto la sorella Eugenia? Somiglianza incredibile

“Purezza di cuore, purezza d’animo, purezza di intenti, purezza di pensieri.. tutto in una sola persona”. Queste le dolcissime parole che Matilde Gioli ha dedicato alla sorella Eugenia, con cui si è mostrata sul suo seguitissimo canale Instagram. Uno scatto bellissimo, che ritrae le due sorelle in spiaggia, vicine e super sorridenti. Uno scatto da cui traspare tutto l’amore che lega Matilde ed Eugenia: ma siete curiosi di vedere quest’ultima?

La somiglianza con Matilde è davvero impressionante e in tanti, tra i commenti, lo hanno sottolineato. Guardate con i vostri occhi:

Eh si, ve lo avevamo detto: Eugenia è bellissima proprio come la sorella maggiore! Si tratta della più piccola tra i fratelli Gioli: dopo Matilde, che è la maggiore, ci sono Francesco, Filippo e infine Eugenia. In realtà, Gioli è il cognome della mamma dell’attrice, che ha scelto di utilizzarlo per la sua carriera artistica: suo vero nome è Matilde Lojacono. E voi, avevate mai visto la sorella della splendida attrice? Per non perdervi altri scatti, correte a seguirla su Instagram: il suo canale è ricco di contenuti interessanti, non ve ne pentirete!