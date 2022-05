Cambia tutto all’Isola dei famosi: nuova rivoluzione, cosa accadrà nelle prossime puntate del reality show di Canale 5.

“Dove tutto può cambiare” è il motto di questa edizione dell’Isola dei Famosi. E, in effetti, di cambiamenti nel corso di questi mesi ce ne sono stati davvero tantissimi. E non è finita qua! Proprio nelle scorse ore, infatti, è arrivata l’ultima novità, che riguarda proprio la trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Una novità che arriverà già a partire dalla settimana che inizia domani, 23 maggio 2022. Curiosi di scoprire cosa accadrà? Vi spieghiamo tutto nei dettagli!

Isola dei famosi, cambia tutto: cosa accadrà nelle prossime puntate

Continuano le avventure dei naufraghi all’Isola dei Famosi, e continueranno ancora per un bel po’. L’edizione attualmente in onda, infatti, è stata prolungata: la finalissima del reality show di Canale 5 andrà in onda lunedì 27 giugno, e non a fine maggio come inizialmente deciso. Ma non è l’unica novità che riguarda la trasmissione: c’è un nuovo cambio di programmazione! O meglio, non cambia nulla… Vi spieghiamo tutto nel dettaglio.

Inizialmente, infatti, era stato deciso di eliminare il doppio appuntamento settimanale per l’ultima fase del reality e di proseguire con una sola diretta, al lunedì sera. Ma proprio in queste ore è arrivata la notizia della conferma delle due serate, al lunedì e al venerdì sera. L’Isola andrà regolarmente in onda anche venerdì 27 maggio, quindi, e si scontrerà con lo speciale di Domenica In, che sarà trasmesso in prima serata su Rai Uno. Una sfida tutta da vivere: chi avrà la meglio nella gara degli ascolti?

Quel che è certo è che la decisione di confermare il doppio appuntamento è un segno del successo di questa edizione del reality. La conduttrice e la coppia di opinionisti formata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria hanno convinto il pubblico e, ovviamente, anche il cast dei naufraghi si è rivelato vincente. Chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio e a vincere questa edizione? Non ci resta che attendere per scoprirlo, voi per chi farete il tifo?