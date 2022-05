Forse non tutti conoscono la moglie di Carlo Conti: come si chiama e di che cosa si occupa

Carlo Conti è un conduttore super amato, ma forse non tutti conoscono come si chiama sua moglie e di che cosa si occupa: cosa sappiamo su di lei.

Se pensate di conoscere Carlo Conti nel minimo dettaglio, siamo certi che vi sbagliate di grosso! Attualmente è uno dei conduttori più famosi ed apprezzati del piccolo schermo nostrano, ma forse non tutti sanno chi è sua moglie, come si chiama e di che cosa si occupa.

Seppure Carlo Conti sia riuscito a trovare una stabilità lavorativa sin dopo i suoi studi liceali – anche se, molto presto, ha scelto di intraprendere un’altra strada – quella “privata” ha tardato un po’ ad arrivare. In diverse interviste, infatti, il conduttore fiorentino ha raccontato di essere stato il classico Don Giovanni, ma di essere riuscito a smorzare questo lato del suo carattere solo dopo aver conosciuto la sua attuale moglie. Era esattamente il 2012 quando il buon Conti, all’età di 51 anni, convolava a nozze per la sua prima volta in assoluto. E, dopo due anni, diventava papà del piccolo Matteo. In un batter baleno, quindi, la sua vita è cambiata radicalmente e lo è stato decisamente in meglio. Siete curiosi, però, di sapere chi è sua moglie? Scopriamolo insieme.

Chi è la moglie di Carlo Conti? Come si chiama e di che cosa si occupa

Un amore di altri tempi, quello che c’è tra Carlo Conti e la sua attuale moglie. E che, come raccontato dal diretto interessato, ha cambiato radicalmente la mentalità del conduttore fiorentino. “Una sera, sono rientrato dopo l’ennesima cena con amiche e ho sentito il bisogno di un altro tipo di vita, di focolare domestico”, ha raccontato qualche tempo fa sulla sua relazione con Francesca Vaccaro. E così, spinto dal consiglio di Antonella Clerici, il buon Conti si è convinto a sposare la bella Francesca ed ha iniziato con lei una splendida vita. Sapete, però, cosa sappiamo sul suo conto?

La moglie di Carlo Conti si chiama Francesca Vaccaro ed è nata nel 1972. Anche lei, stando a quanto si legge dal web, ha origine fiorentini ed è una famosa costumista e stilista. È stata proprio questa professione a farla avvicinare agli studi Rai e a permetterle di conoscere Carlo Conti dietro le quinte di Domenica In. Uno sguardo tira l’altro ed oggi Francesca e il famoso conduttore sono più uniti che mai.

Sono davvero splendidi insieme, vero? Buona vita a loro!