Chiara Ferragni e Fedez, ‘fuga’ romantica a Portofino: l’incredibile cifra di una notte nell’hotel

Fine settimana di relax a Portofino per Chiara Ferragni e suo marito Fedez: sapete quanto costa soggiornare una notte nel lussuoso hotel?

Cosa c’è di meglio per una giovane coppia di sposi che concedersi un romantico weekend da soli in una location magnifica come quella della riviera ligure? E’ ciò che hanno fatto Chiara Ferragni e Fedez: per una volta senza i loro pargoletti, marito e moglie si sono dedicati qualche giorno di relax e di sole a Portofino.

Qui, l’anno scorso Carlo Cracco ha aperto un nuovo ristorante e la coppia più social del web è stata invitata ad un evento del celebre chef. Un’occasione ideale per godersi le prime belle giornate di sole in un posto famoso in tutto il mondo.

Come accaduto già molte volte, i coniugi hanno deliziato gli occhi dei follower pubblicando delle storie su Instagram in cui si vede la struttura in cui alloggiano. Un complesso alberghiero di gran lusso, tra i più belli ed eleganti di Portofino. Prima hanno taggato Belmond Splendido Mare (situato in via Roma) mentre, il giorno dopo, Splendido Belmond Hotel (che si trova in via Baratta). Il panorama parla da sé, come mostrano gli scatti social della coppia.

Chiara Ferragni, quanto costa una notte nell’hotel extra lusso a Portofino

Come si può facilmente immaginare, il complesso alberghiero è dotato di tutti i comfort che ne fanno la meta preferita di tante celebrità. In passato vi hanno soggiornato personaggi del calibro di Humphrey Bogart ed Elizabeth Taylor! Splendido Belmond Hotel comprende 70 camere e suites ed offre varie possibilità: camera doppia, junior suite, suite, presidential suite e, dulcis in fundo, la lussuosissima Dolce Vita Suite.

Credits: Instagram

La camera doppia può arrivare fino ai 50 mq e presenta una terrazza con vista sul mare e un arredamento di gran classe. Come mostrato da Fedez su Instagram, nella loro camera hanno trovato una sorpresa ad attenderli: decine di fotografie di lui e Chiara insieme, attaccate ovunque!

Belmond Splendido Mare è composto invece da 14 camere e suites e tra i servizi offerti ci sono anche varie escursioni ed attrazioni. Il fiore all’occhiello della struttura è la Suite Ava Gardner, di ben 56 metri quadri. Ma quali sono i prezzi per una notte in questi due gioielli? Ebbene, online si legge che, a giugno, una notte per due persone con colazione inclusa allo Splendido Belmond costa 4100 euro. Si parla invece di 5000 euro per lo Splendido Mare.

Che dire, i Ferragnez non smettono mai di far sognare!