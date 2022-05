Dopo Finn e Steffy, nuova proposta di matrimonio a Beautiful: si sposano! Grande gioia per i fan della soap opera; ecco chi convolerà a nozze.

In Beautiful i colpi di scena non mancano mai.. e neanche i matrimoni! Quanti ne abbiamo visti celebrare durante questi lunghi 35 anni di messa in onda della soap? Tra nozze interrotte, annullate o non valide, è impossibile rispondere con un numero esatto! Anche perché questo numero sta per crescere ulteriormente!

Dopo la dolcissima proposta di Finn per la sta Steffy, un altro amatissimo personaggio sta per mettere l’anello al dito della sua dolce metà, per chiederle di sposarlo. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Siete nel posto giusto!

Proposta di matrimonio in arrivo a Beautiful: si sposano!

Fiori d’arancio in arrivo per una coppia di Beautiful! Una coppia che, al momento, non è proprio centrale nella trama della soap, ma che fa sognare il pubblico. Per lei, le difficoltà non sono mancate, ma proprio in queste puntate arriveranno diverse sorprese meravigliose. Di chi parliamo?

Di Flo Fulton, che non solo sta per ricevere la proposta di matrimonio dal suo Wyatt, ma c’è un’altra sorpresa per lei. La figlia di Shauna sta recuperano il rapporto con le zie Brooke, Donna e Katie, ma non immaginerebbe mai che queste ultime vogliono darle il loro cognome! Proprio così, Flo diventerà una Logan a tutti gli effetti. Una grande gioia per lei, che finalmente si sentirà accettata dalla sua famiglia: ricordiamo che la ragazza è nata dalla relazione tra Shauna e Storm Logan, fratello di Brooke. Ma ecco che arrivano i fuochi d’artificio…

Proprio quando Flo sta raccontando a Wyatt quanto accaduto con le Logan, il figlio di Bill chiede alla sua amata se è disposta a cambiare nuovamente e subito il suo cognome! Inginocchiandosi con un anello, il giovane Spencer chiede alla sua Flo di sposarsi e lei non può che accettare!

Insomma, l’amore sta trionfando in queste ultime puntate di Beautiful, ma attenzione… le brutte sorprese, purtroppo, sono dietro l’angolo!