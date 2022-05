Tra i professionisti più amati di Amici, ma che cosa fa oggi José Perez?

José Perez è stato tra i professionisti più amati di Amici, ma in molti si chiedono che fine abbia fatto oggi dopo l’addio al talent.

Se sono stati davvero diversi i giovanissimi talenti che si sono alternati nella scuola di Amici, altrettanto numerosi sono stati i professionisti che li hanno accompagnati durante il loro cammino nel talent. Come dimenticare, ad esempio, la bella Rossella Brescia, che oggi si dedica anche ad altro oltre alla danza. Oppure la giovanissima Martina, ancora oggi sempre bellissima, e lui: l’affascinante José Perez.

Entrato a far parte del corpo di ballo di Amici a partire dalla quarta edizione fino alla sua undicesima, il giovanissimo José è stato tra i ballerini professionisti più amati di tutta la storia del talent. Ad oggi, l’aitante ed affascinante cubano non risulta più nel corpo di ballo del programma, eppure continuano ad essere davvero numerose quelle persone che si chiedono di lui e che sono intenzionate ad avere qualche notizia in più sul suo conto. Ad esempio, siete curiosi di sapere che cosa fa oggi e com’è cambiata la sua vita dopo il suo “addio” al talent? Benissimo: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Che cosa fa oggi José Perez, tra i professionisti più amati di Amici

Oltre che per il suo fascino, José Perez non può assolutamente essere dimenticato da tutti gli ammiratori di Amici. Tra i ballerini professionisti più amati del talent, il giovanissimo cubano ha lasciato un vero e proprio segno nel cuore dei telespettatori ed adesso sono in tantissimi che si chiedono qualche cosa in più su di lui. Ebbene. Noi siamo riusciti a rintracciarlo sui social ed abbiamo scoperto che, nonostante siano passati quasi 10 anni dal suo “addio” al talent, la sua vita non è affatto cambiata.

Sempre intenzionato a coltivare la sua passione per la danza, José Perez continua a svolgere la professione di ballerino e coreografo. Ma non è affatto finita qui. Da quanto si apprende dalla sua bio social, sembrerebbe che il ballerino cubano sia il creatore di un metodo che permette a ciascun ballerino professionista una preparazione fisica al top.

Con più di 17 mila followers su Instagram, José è attivissimo e, soprattutto, solito a condividere ogni cosa col suo pubblico. Vi piacerebbe rivederlo proprio come è accaduto in queste settimane con Anbeta?