Michele Morrone rivela tutta la verità: a chi è dedicato il tatuaggio sul polso

La star di “365 giorni” mette a tacere i rumor: Michele Morrone rivela a chi è dedicato il tatuaggio che porta sul polso.

Proprio sull’onda del successo che lo ha travolto nuovamente con l’uscita del sequel del film polacco 365 giorni, sono tornate a rincorrersi le voci sulla vita sentimentale del bellissimo protagonista Michele Morrone. Da qualche settimana aveva iniziato a circolare un gossip secondo cui l’attore avrebbe ritrovato l’amore proprio al fianco della collega Anna-Maria Sieklucka, con la quale ha condiviso il set della saga Netflix.

L’attrice polacca non sarebbe certo la prima fiamma attribuita a Morrone. Dopo la relazione con la stilista libanese Rouba Saadeh dalla quale sono nati i suoi due figli, alcune indiscrezioni lo volevano ad esempio in una liaison con Belen Rodriguez poi rivelatasi solo un’amicizia. Il flirt con la fashion blogger Giulietta Borroni, immortalata insieme a lui dai paparazzi del settimanale Chi, avrebbe invece avuto breve durata.

Per quanto riguarda l’interprete di Laura in 365 giorni, era stato il tatuaggio che Michele si era fatto da solo sul polso ad alimentare i sospetti. Si tratta di tre iniziali, “AMS”, che sono proprio quelle dell’attrice. Nelle ultime ore, è stato proprio Morrone a svelare una volta per tutte l”arcano’. Tramite delle storie su Instagram, ha finalmente chiarito a chi appartengono in realtà quelle iniziali.

Michele Morrone chiarisce una volta per tutte: cosa si nasconde dietro il tatuaggio con le iniziali

Evidentemente stanco del gossip al centro del quale si è trovato per l’ennesima volta, l’ex concorrente di Ballando con le stelle ha voluto darci un taglio. Lo ha fatto pubblicando la foto del misteriosa sigla che si è disegnato sul polso e aggiungendovi “Angela-Margherita-Stefania my sisters”.

E’ poi seguita un’altra IG story in cui ha scritto: “Non ho mai spiegato nella mia vita il significato di ‘AMS’… Ma so che alla gente piace creare storie che sfortunatamente non sono vere. ‘AMS’ è il tatuaggio che ho impresso sulla mia pelle dedicato alle mie sorelle Angela, Margherita, Stefania. Non c’è bisogno di creare storie”.

Nessun amore in corso quindi tra i due protagonisti della tanto amata pellicola Netflix: a quanto pare, Michele Morrone sarebbe single al momento. Intanto poco prima, sul suo profilo, era comparsa una foto insieme alla sua ex Elena D’Amario che ha destato qualche altro dubbio al riguardo.