Dopo Non è la rai ha cambiato radicalmente vita: ricordate la giovane Tala? Eccola oggi

Ricordate la bella e giovane Tala di Non è la Rai? Dopo il programma ha radicalmente cambiato vita: eccola oggi, cosa fa.

Tutti continuano a ricordarla con immenso affetto e in tantissimi sono curiosi di sapere che cosa fa oggi Tala di Non è la rai. Ricordate la sua energia sul palco della famosa trasmissione di Gianni BoncompagnI? Ebbene. Sono trascorsi anni, ma scopriamo insieme qualche cosa in più sulla giovanissima Natalia.

Sono davvero tantissime le ragazze che si sono alternate sul palco di Non è la rai nel corso delle sue quattro edizioni, eppure nessuna di loro era completa come lei. Stiamo parlando della giovanissima Natalia De Maria. Entrata a far parte della primissima edizione del programma, come la bellissima Sabrina Marinangeli, e rimasta fino alla terza, la stessa di Alessia Barela, la giovanissima riuscì a conquistare l’attenzione del suo pubblico immediatamente. La sua bellezza non passava affatto inosservata ed anche la sua bravura non sfuggiva agli occhi di tutti, ma siete curiosi di sapere che cosa fa oggi? A distanza di anni dalla sua partecipazione a Non è la rai, la vita della bella Tale è completamente cambiata. Cosa fa oggi.

Cosa fa oggi Tala di Non è la rai dopo il successo? Non immaginerete mai

Che Tala fosse portata per il palcoscenico e il mondo dello spettacolo, ce l’aveva confermato la sua partecipazione a Non è la rai. Adesso, cercando informazioni sul suo conto ed avendola rintracciata anche sui social, ne abbiamo la conferma. Il programma di Gianni Boncompagni è stato un ottimo trampolino di lancio per lei, che ad oggi è un volto amatissimo e super apprezzato dello spettacolo nostrano. La bella Natalia, infatti, è un’artista a 360 gradi. E, da come ci fa sapere la sua bio Instagram, oggi è una pittrice, ballerina ed attrice.

Subito dopo Non è la rai, infatti, Natalia ha preso parte a diversi programmi televisivi, come Domenica In, Carramba che sorpresa e tanti altri, ma ha anche dato vita ad un’impressionante carriera da attrice. Ha affiancato, ad esempio, Massimo Ranieri nel suo spettacolo teatrale, ma ha collaborato anche con Enrico Brignano, Pino Quartullo e molti altri ancora. Insomma, una carriera degna di nota.

Anche voi l’amavate nel cast di Non è la rai?