Non solo in Grey’s Anatomy, dove abbiamo visto l’attore

Non solo in Grey’s Anatomy, ricordate tutti i personaggi interpretati dall’attore? T.R.Knight ha vestito tanti ruoli diversi.

In molti lo conoscono principalmente per il ruolo di George O’Malley nella serie televisiva statunitense Grey’s Anatomy. T.R.Knight ha interpretato questo personaggio dalla prima alla quinta stagione in maniera impeccabile e indimenticabile fu la sua uscita di scena che spiazzò tutti i telespettatori.

Un addio che nessuno voleva e nessuno si aspettava. George sul finire della quinta stagione decide di lasciare il Seattle Grace Hospital e di arruolarsi nell’esercito. Prima di andare via decide di andare a salutare sua mamma ma fuori dall’ospedale per salvare una ragazza viene investito e trascinato da un autobus. Resta gravemente ferito e sfigurato tanto che i suoi colleghi, quando viene portato al pronto soccorso, non lo riconoscono. Solo Meredith lo riconosce dopo che lui le scrive con un dito 007 sulla mano, uno dei nomignoli con cui lo chiamavano i tirocinanti. Purtroppo George viene dichiarato morto cerebralmente e i suoi organi verranno donati. Questa è una delle scene che ha lasciato il segno e i telespettatori non potranno mai dimenticare anche perchè ha segnato l’addio di questo personaggio.

La serie l’ha fatto conoscere in tutto il mondo ma subito dopo, negli anni seguenti, l’attore ha recitato in altre serie e film, sia al cinema ma soprattutto in televisione: ricordate dove l’abbiamo visto?

Non solo in Grey’s Anatomy: ricordate dove abbiamo visto l’attore in questi anni?

Dopo aver salutato la serie ha vestito nuovi personaggi facendosi conoscere anche in ruoli molto diversi dal giovane medico. L’attore è statunitense e molti dei film e serie tv non prodotte in Italia sono state trasmesse anche nel nostro Paese. E per questo a tal riguardo, ricordate dove l’abbiamo visto dopo Grey’s Anatomy?

Abbiamo seguito T.R.Knight in The Catch, When we rise, 42-La vera storia di una leggenda americana, L’assistente di volo-The Flight Attendant, in 22.11.62, Genius e in Sfida al presidente-The Comey Rule. Quale personaggio ricordate interpretato dall’attore?