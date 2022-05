Oggi amatissimo conduttore, ma qual è il titolo di studio di Paolo Bonolis? Non tutti lo immaginano

Oggi è un amatissimo e seguitissimo conduttore televisivo ma conoscete il titolo di studio di Paolo Bonolis? Non tutti lo immaginano

Erano gli anni ’80 quando tutto è cominciato. Da allora, Paolo Bonolis è diventato per tutti noi un conduttore amatissimo. Ha alle spalle una carriera ricca di esperienze che a poco a poco lo hanno portato al successo, e ad oggi potremmo dire che ci è riuscito alla grande non trovate?

Attualmente impegnato con il seguitissimo programma in onda su Canale 5, Avanti un Altro, come ben sappiamo il conduttore è sbarcato sulla medesima rete televisiva con ‘Avanti un Altro pure di Sera‘. Il programma va di fatti in onda proprio la Domenica e questa sera ci attende un nuovissimo appuntamento. Recentemente, Paolo Bonolis aveva parlato di un ‘possibile abbandono dalle scene televisive‘. E sebbene questo non sia sicuramente imminente avrebbe comunque fatto sapere chi vedrebbe probabilmente al suo posto.

Ad oggi come detto, conosciamo Bonolis proprio come conduttore. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato un retroscena che riguarda proprio il simpaticissimo conduttore in merito a come ha avuto inizio la sua carriera televisiva, vi ricordate? Ma proprio prima dell’inizio della carriera, Paolo Bonolis è stato come tutti noi un giovanissimo ragazzo. E sapete quali studi aveva intrapreso? Forse non avreste mai immaginato che il titolo di studio di Paolo Bonolis fosse proprio questo!

Paolo Bonolis, qual è il suo titolo di studio? Non lo avreste mai detto

Al timone della conduzione di diversi programmi televisivi che hanno ottenuto un enorme successo, Paolo Bonolis è sicuramente riuscito ad affermarsi come un conduttore magnifico. Ma se vi foste chiesti quale sia il titolo di studio di Paolo Bonolis, allora siamo pronti a rispondervi.

Ha frequentato dapprima il Liceo Classico raggiungendo quasi il massimo dei voti. Dopo il Liceo ha scelto di iscriversi all’Università degli Studi di Roma, a La Sapienza, precisamente alla facoltà di Giurisprudenza. Dopo aver sostenuto i primi 3 esami della carriera universitaria, ha però scelto di conseguire passare ad un altro corso di studi.

Dopo la breve esperienza alla facoltà di Giurisprudenza il conduttore ha così scelto di passare a Scienze Politiche. Dopo aver sostenuto tutti gli esami della carriera universitaria ha così conseguito il titolo finale, laureandosi.

Solamente dopo però, Paolo Bonolis ha compreso che la sua strada era un’altra. Ed è entrato così a far parte del mondo dello spettacolo divenendo uno dei personaggi più noti e più amati.