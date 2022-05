Striscia la notizia, Talisa sfoggia una bellezza tutta al naturale: come cambia senza trucco

Striscia la notizia, avete mai visto Talisa senza trucco? La velina bionda si mostra al naturale e conquista i follower.

Talisa Ravagnani è la velina bionda di Striscia la notizia insieme a Giulia Pelagatti. Entrambe hanno partecipato ad Amici di Maria de Filippi anche se in edizioni diverse. Talisa fin da piccola ha una forte passione per la danza che affina grazia a importanti studi.

Nonostante la giovane età il suo curriculum vanta di grandi esperienze, ha lavorato come ballerina in programmi televisivi e in eventi per cui ha collaborato per grandi artisti internazionali. Ha danzato nel videoclip di Serena Gomez, Look at me now e agli American Music Awards nel 2019. Il suo esordio nella televisione italiana arriva nel programma Amici. Dopo il percorso nella scuola sono seguite nuove grandi esperienze in trasmissioni televisive, come ne Il Cantante mascherato, nello show di Rai Uno L’anno che verrà. Dal settembre 2021 è la velina bionda del famoso tg satirico insieme a Giulia, la velina mora.

Dai tempi di Amici è molto seguita sui social e il numero di follower cresce di giorno in giorno. Talento da vendere e bellezza mozzafiato, l’avete mai vista al naturale? Proprio sul suo canale instagram sono diverse le foto in cui si mostra senza trucco.

Striscia la notizia, Talisa senza trucco e filtri: ecco com’è al naturale la velina del tg satirico

A Settembre del 2021 Talisa è approdata a Striscia la Notizia nel ruolo di velina bionda mentre Giulia Pelagatti è la velina mora. Sono amiche e si conoscevano già prima di arrivare nel tg satirico.

Tutte le sere ci conquistano a ritmo di passi e ogni volta è una sorpresa. Talisa è giovanissima, ha 20 anni ed è nata a Milano anche se da piccola si è trasferita a Dubai con la sua famiglia. Ha alle spalle già molte esperienze lavorative nel campo della danza. Dopo la partecipazione ad Amici la sua popolarità è cresciuta. Sui social è seguitissima e proprio sul suo canale instagram pubblica molti scatti diversi e tutti molto belli. In alcuni è possibile vederla anche senza trucco.

La velina di Striscia si mostra in tutta la sua semplicità. E’ giovanissima e anche senza colori sul viso sta davvero molto bene, non ha bisogno di trucchi e filtri per mostrarsi perchè la sua naturale avvenenza basta per lasciare tutti senza parole.