Uomini e Donne, ricordate la corteggiatrice non scelta da Marco Fantini? Eccola oggi, a distanza di anni.

Era il 2014 quando, nello studio di Uomini e Donne, si è formata una delle coppie più amate dai telespettatori. Una storia d’amore meravigliosa, che prosegue a gonfie vele, quella tra Marco Fantini e Beatrice Valli: fu proprio quest’ultima, all’epoca ventenne, la corteggiatrice scelta dal tronista. Ma ricordate chi, invece, ha ricevuto il ‘no’ dal bel Fantini?

Come sempre, nel giorno della scelta, in studio entrano due corteggiatrici, ma soltanto per una inizia il sogno. In quel caso, la fortunata fu Beatrice Valli, ma ricordate chi era la sua ‘rivale’? Eccola oggi dopo ben otto anni.

Uomini e Donne, Marco Fantini scelse Beatrice Valli: ricordate chi era la corteggiatrice non scelta?

Marco Fantini e Beatrice Valli sono sempre più innamorati. Sin dalla loro conoscenza a Uomini e Donne, nel 2014, i due sono inseparabili: sono diventati genitori di due bambine, Bianca e Azzurra, che si sono unite ad Alessandro, il figlio nato da una precedente relazione di Beatrice. E, ben presto, convoleranno a nozze! Insomma, una vera e propria favola per la coppia, tra le più amate dai telespettatori della trasmissione. Ma se la scelta la ricordiamo tutti, vale lo stesso per la ‘non scelta’? Ricordate chi era la ‘rivale’ in amore di Beatrice?

Si, proprio lei, Noemi Ceccacci, che nella trasmissione di Canale 5 si è distinta per la sua dolcezza e la sua umiltà. Con Marco non ebbe il lieto fine, e, dopo alcuni anni, Noemi si ripresentò in studio, per corteggiare Fabio Colloricchio. Anche in quell’occasione, però, nulla di fatto: Noemi si auto, eliminò dopo poche puntate. Oggi, però, l’ex corteggiatrice ha ritrovato la felicità ed è felicemente fidanzata! Nel suo cuore c’è Gennaro D’Angelo, anche lui ex protagonista del dating show targato Maria De Filippi. E anche il lavoro procede a gonfie vele, lontano dal mondo dello spettacolo.

Noemi è una personal trainer ed ama tantissimo il suo lavoro, come si può vedere sul suo canale Instagram, oggi seguito da più di 90 mila followers. Ecco uno scatto presente sul suo profilo:

E voi, ricordavate la ‘non scelta’ di Marco Fantini?