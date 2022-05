Al Bano in difficoltà: “Una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno”, il duro sfogo

Al Bano, il cantante senza freni si lascia andare ad un duro sfogo: “Una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno”

Un cantante dal talento inaudito ma non solo. Sapevate che Al Bano ha una tenuta a Cellino San Marco? Da un po’, l’artista lamenta la difficoltà nel riuscire a gestire la struttura a causa della mancanza di personale.

In queste ultime settimane dove si era alzata una polemica in merito alle parole di Alessandro Borghese in merito al fatto che i giovani d’oggi vogliono le cose facili senza dedicarsi a qualcosa con impegno e sacrificio, si era aggiunto al discorso prendendo però una posizione diversa Giancarlo Vissani. In una recente intervista al Settimanale Nuovo, Al Bano ha espresso con un duro sfogo il momento difficile che sta attraversando nella gestione della sua Tenuta a causa della mancanza di manodopera. Ecco cosa ha fatto sapere.

Al Bano, il duro sfogo del cantante: “Una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno”

Intervistato dal Settimanale Nuovo, Al Bano si è lasciato andare ad un duro sfogo relativo alla mancanza di manodopera che ha creato delle difficoltà inevitabili nella gestione della tenuta a Cellino San Marco.

“La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola. La colpa? Il reddito di cittadinanza, innanzitutto”, ha detto il cantante che allo stesso tempo però rilancia con una proposta che secondo lui potrebbe funzionare: “Bisognerebbe fare come in Germania dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese” ha detto il cantante.

Un’alternativa secondo lui che potrebbe funzionare per avvicinare nuovamente i giovani ad un mondo dal quale si sono sempre più allontanati. E voi invece cosa ne pensate? Siete d’accordo con lui?