Alessia Marcuzzi, splendida notizia: quando la rivedremo in tv

Alessia Marcuzzi, splendida notizia: quando e dove rivedremo in tv l’amatissima conduttrice, ad un anno dall’allontanamento dal piccolo schermo.

Un anno fa l’annuncio che ha spiazzato tutti: Alessia Marcuzzi ha lasciato le Iene e preso una pausa dalla tv. Un allontanamento che ha fatto dispiacere non poco i telespettatori, affezionati all’amatissima conduttrice tv. Ebbene, c’è una meravigliosa notizia per tutti loro…

Molto presto, infatti, Alessia tornerà sul piccolo schermo, in qualità di ospite di una delle trasmissioni più amate e seguite della nostra tv. Curiosi di scoprire tutti i dettagli di questa novità? Siete nel posto giusto!

Alessia Marcuzzi, splendida notizia per i fan della conduttrice: presto la rivedremo in tv

Quanto ci manca Alessia Marcuzzi? Nonostante sia attivissima sui social, l’assenza della conduttrice sul piccolo schermo si fa sentire, eccome. L’ex Iena è una delle donne più amate della nostra tv e, per il pubblico, non è stato facile abituarsi a non vederla in onda. Ma, proprio per il pubblico, è in arrivo una meravigliosa notizia: la Marcuzzi tornerà in tv! E lo farà in uno dei programmi più amati dai telespettatori, in una serata assolutamente speciale.

Si, perché come annunciato da Mara Venier a Che Tempo che Fa, Alessia Marcuzzi sarà una dei tanti ospiti di Domenica In Show, la puntata speciale del programma di Rai Uno che si terrà eccezionalmente in prima serata, venerdì 27 maggio 2022. Una grandissima festa, in occasione dei 30 anni della trasmissione domenicale, che Mara Venier conduce da ben quattordici anni. Il ritorno di Alessia Marcuzzi in tv, seppur per una sera, sarà quindi in Rai e non a Mediaset! Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa avrà organizzato zia Mara per lei… e ci saranno tantissimi altri ospiti di gradissimo livello.

Fa Ferzan Ozpetek a Renzo Arbore, da Luciana Littizzetto a Gigi D’Alessio: tantissimi artisti per una serata tutta da vivere. E voi, seguirete Domenica In show o la nuova puntata de L’Isola dei Famosi? Contrariamente a quanto inizialmente era stato deciso, infatti, il reality di Canale 5 andrà avanti col doppio appuntamento settimanale.