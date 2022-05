Amici, Luigi Strangis e Carola: il colpo di scena inaspettato

Amici 21, il colpo di scena inaspettato: cosa è successo tra Luigi e Carola dopo la fine dell’amatissimo talent, non lo avreste mai detto

L’edizione di Amici 2021 ci ha conquistati sempre di più. Ora che anche questa edizione è giunta al termine e che ha visto come vincitore Luigi Strangis, gli allievi del noto talent sono tutti tornati alla loro vita con un bagaglio di esperienze personali però più ricco.

E se parliamo di esperienze, non possiamo che parlare anche di quelle ‘di cuore’ che hanno portato gli allievi dell’ambita scuola a scoprire il loro cuore e ad innamorarsi. E’ il caso di Albe e Serena o Alex e Coamary o ancora, il caso di Sissi e Dario. Ma ci sarebbe un’altra ‘coppia’ sulla quale qualcuno si è fatto qualche domanda. Nel corso della loro partecipazione al talent, abbiamo visto in qualche occasione il vincitore di Amici, Luigi vicino a Carola Puddu. La ballerina, pupilla della maestra Alessandra Celentano, ha dovuto abbandonare il talent qualche settimana prima della finalissima. In quella serata, tutti ricorderemo la dichiarazione d’amore che la giovane ha fatto a Luigi. Ad oggi tutti si chiedono come stiano realmente le cose. A svelarlo è proprio Luigi, ecco cosa ha fatto sapere.

Amici 21, cosa è successo tra Carola e Luigi: nessuno lo avrebbe mai detto

Come di consueto, il vincitore di Amici è stato ospite del salotto pomeridiano di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo andata in onda Sabato 21 Maggio. Durante la puntata non si è parlato solamente del grande successo e del trionfo che Luigi Strangis ha ottenuto durante la sua partecipazione al talent. Non c’è dubbio che fino alla fine il giovane talento abbia dato il meglio di sé.

Oltre ai suoi genitori che dall’inizio gli hanno dato il più grande supporto, anche Carola, allieva della scuola e ballerina di danza classica aveva dato il proprio sostegno a Luigi durante il percorso nella scuola ma non solo. Come ben ricorderemo, prima di lasciare Amici a qualche settimana dalla puntata finale, Carola si era dichiarata a Luigi. A diverse settimane ormai da quel momento, ora che gli ex allievi sono tornati alla vita di sempre, ci si chiede come stiano effettivamente le cose tra i due.

A rispondere è stato direttamente Luigi che a Silvia Toffanin ha fatto sapere: “Non posso darti certezze, non me le posso neanche creare perché non è così che si vive, non si si vive creandosi delle certezze. Semplicemente quel che sarà sarà..”

Voi cosa pensate delle sue parole?