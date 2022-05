Anticipazioni Isola dei famosi di Lunedì 23 Maggio: da stasera cambierà tutto per i naufraghi, nuova “tempesta” in arrivo.

Una nuova settimana è iniziata! E questo per tutti gli amanti de L’Isola dei famosi vuol dire una sola cosa: una nuova puntata del reality! A partire dalle ore 21:40 di Lunedì 23 Maggio, Ilary Blasi condurrà un nuovo appuntamento, che stando alle anticipazioni prevede una nuova “tempesta” in arrivo.

Manca poco più di un mese dall’attesissima finale del programma di Canale 5, che ricordiamo è giunto alla sua sedicesima edizione, ma i colpi di scena sembrano non volersi arrestare. Stando a quanto si apprende da un breve video di anticipazioni caricato sulla pagina Instagram ufficiale del programma, sembrerebbe che a partire da stasera i naufraghi dovranno assistere ad un nuovo cambiamento! Non sappiamo ancora di che cosa si tratti e che cosa abbia pensato la produzione per i concorrenti rimasti in gioco, ma siamo certi che questa non sarà affatto una puntata facile per nessuno di loro. Cerchiamo di capire qualche cosa in più.

Isola dei famosi, anticipazioni della puntata di Lunedì 23 Maggio: cambierà nuovamente tutto

Di tempeste vere e proprie se ne sono abbattute in Honduras! Come dimenticare, ad esempio, quella che – unita ad un altro spiacevolissimo inconveniente – ha fatto pensare addirittura che non ci sarebbe stata la diretta del Lunedì sera. Quella che si abbatterà a Cayo Chochinos, però, immaginiamo che batterà di gran lunga tutte. Come raccontato in un breve filmato di anticipazioni della puntata de L’isola dei famosi di Lunedì 23 Maggio, sembrerebbe che i naufraghi siano pronti ad assistere ad un ulteriore cambiamento. Cosa succederà? Questo è da vedere! Dopo Playa Sgamadissima, quale sarà l’altra novità? Al momento, non ci è dato saperlo. Quello che, però, possiamo dirvi è che il web spiffera di un evento importante: così come i concorrenti del GF Vip, anche i naufraghi dovranno decidere se restare oppure no.

L’Isola dei famosi, come sappiamo, sarebbe dovuta finire proprio in questi giorni, ma Mediaset ha scelto di prolungarla per un mese. Molto probabilmente, quindi, nella puntata di stasera tutti i naufraghi dovranno comunicare la loro scelta: chi accetterà di rimanere per un altro mese? E, soprattutto, chi deciderà di abbandonare? Il web, spulciandolo un po’, dice che ci sarebbe un giovane naufrago sul punto di voler lasciare il gioco. Questo, però, si vedrà! Infine, l’appuntamento di stasera eleggerà un nuovo leader, dei nuovi nominati e un nuovo eliminato.

Ci sarà una nuova eliminazione anche da Playa Sgamadissima? Staremo a vedere!