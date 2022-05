“L’ho sognato tante volte”: l’attore annuncia a tutti che presto convolerà a nozze

L’amatissimo attore presto convolerà a nozze, l’annuncio lascia tutti senza fiato: “L’ho sognato tanto volte”, sapete di chi parliamo?

Dopo l’annuncio delle imminenti nozze da parte di un’amatissima coppia di Uomini e donne, anche un altro famoso attore non ha potuto fare a meno di annunciare ai suoi ammiratori di essere pronto a fare il grande passo con la sua compagna.

Da qualche tempo, è diventato papà, ma a quanto pare l’attore non è affatto intenzionato ad arrestarsi! Dopo la nascita della sua prima figlia, infatti, l’amatissimo napoletano è pronto a convolare a nozze. Ad annunciarlo, è stato proprio il diretto interessato sul suo canale social ufficiale. Solito a rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quello che riguarda la sua vita, l’attore non ha perso occasione di poter mostrare loro il magnifico anello che ha regalato alla sua compagna per la classica proposta di matrimonio. “L’ho sognato tante volte”, ha detto, scatenato l’immediata reazione da parte del suo pubblico social. Sapete di chi stiamo parlando.

L’attore convola a nozze: grandissimo annuncio, fan pazzi di gioia

Sui social non si è soliti condividere foto di sé da bambina, come ha fatto un po’ di tempo fa Stefano De Martino, ma anche lieti annunci. È proprio quello che, diversi giorni fa, ha fatto l’amato attore. Con una foto che lo ritrae in compagnia della sua splendida compagna e un bel brillante in bella vista, l’interprete napoletano ha annunciato di convolare a nozze. Al momento, non abbiamo tantissime informazioni sulla data e sul luogo, ma quello che è certo è che i due sono pronti a compiere il grande passo. Sapete di chi parliamo? Fabio Fulco!

Così come Cristina Chiabotto, pronta a diventare di nuovo mamma, anche Fabio Fulco – dopo la fine della loro decennale relazione, ha ritrovato l’amore. Ed è pronto a passare tutta la vita con la sua dolce compagna. Qualche giorno fa, come dicevamo, è arrivata la proposta di matrimonio, a cui è seguita un bellissimo “si”. Adesso, non ci resta che gioire con loro ed aspettare qualche dettaglio in più sulle loro nozze.

Tantissimi auguri alla coppia!