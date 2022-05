Difficile da credere! Com’è cambiata Pamela Petrarolo da Non è la rai ad oggi

Attualmente tra le nuove naufraghe de L’Isola dei famosi, ma com’è cambiata da Non è la rai Pamela Petrarolo? Difficile da credere.

È proprio L’Isola dei famosi, questa al cui timone vi è Ilary Blasi per la sua seconda volta consecutiva. Non solo il prolungamento dell’adventure reality di circa 1 mese, ma anche l’ingresso di nuovi naufraghi. Che volere di più?

Dopo l’entrata delle tre “conquistadores”, in Honduras hanno fatto capitolino altri quattro nuovi concorrenti. Stiamo parlando di Luca Daffrè, ex corteggiatore di Uomini e donne ed ex tentatore di Temptation Island, Marco Maccarini, Gennaro Auletto, famoso modello, e Pamela Petrarolo, storico volto di Non è la rai. Avete letto proprio bene, si! Dopo l’incredibile successo riscontrato nel famoso programma di Gianni Boncompagni, una delle sue punte di diamante è ritornata a conquistare il pubblico di Canale 5 con indosso dei panni completamente nuovi. Quello che, però, adesso vi chiediamo: siete curiosi di sapere com’è cambiata dai tempi di Non è la rai, la bella Pamela? Come abbiamo potuto constatare nel corso dell’ultima puntata de L’isola, la sua energia non è affatto mutata negli anni, ma lei?

Da Non è la rai a L’isola dei famosi, com’è cambiata Pamela Petrarolo?

Ci ha fatto fare un graditissimo ritorno nel passato, Pamela Petrarolo quando – nel corso della puntata de L’Isola dei famosi di Lunedì 15 Maggio – si è scatenata sulle note di “Please don’t go”. Hanno ballato tutti nel sentire questo tormentone degli anni ’90, persino Ilary Blasi e company non hanno potuto fare a meno di muoversi. Come dimenticare, infatti, quando la bellissima romana cantava e ballava questa canzone sul palco di Non è la rai? Davvero impossibile!

A proposito di Non è la rai, com’è cambiata negli anni? Pamela Petrarolo ha debuttato propri sul palco dello storico programma e subito ha cavalcato l’onda del successo, diventando un amatissimo personaggio tv, ma com’era? Molto probabilmente non crederete alle nostre parole, ma vi assicuriamo che la bella Pamela non è affatto cambiata nel corso degli anni. Guardate qui:

Diteci la verità: non avevamo ragione! Saranno anche passati 30 anni da Non è la rai, ma Pamela Petrarolo sembrerebbe non essere “vittima” del tempo. Ad oggi è una splendida mamma, ma per il resto è sempre identica al passato. Complimenti!