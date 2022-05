Com’è cambiato Nicolas Vaporidis dall’inizio de L’isola dei famosi ad oggi? Le immagini a confronto

Com’è cambiato Nicolas Vaporidis dall’inizio de L’Isola dei famosi ad oggi? Ecco le immagini a confronto: com’è dimagrito.

Nicolas Vaporidis è stato uno dei primi naufraghi a sbarcare su L’Isola dei famosi. Dapprima “single” ed, in seguito, in coppia con Estefania Bernal, l’attore ha saputo ampiamente dimostrare le sue potenzialità. Da vero e proprio leader, infatti, il buon Vaporidis non si è mai tirato indietro ed ha portato a casa dei risultati davvero impressionanti.

Manca poco più di un mese dalla fine di questa sedicesima edizione de L’Isola dei famosi, eppure la domanda che ci facciamo è: quanto sono dimagriti i nostri naufraghi dall’inizio del programma fino ad oggi? Fino a questo momento, non è stato ancora svelato in quanto è consistito il loro dimagrimento. Quello che, però, non possiamo fare a meno di notare è di come i fisici di tutti sono notevolmente cambiati. Tra tutti, la nostra attenzione si è maggiormente posata su quello di Nicolas Vaporidis. Siete curiosi di sapere com’è cambiato l’attore dall’inizio del reality ad oggi? Ecco due immagini a confronto.

Nicolas Vaporidis dall’inizio de L’isola dei famosi ad oggi: com’è cambiato?

Mai come quest’anno, il fisico dei naufraghi è stato duramente messo alla prova! Sin dall’inizio, alcuni dei concorrenti de L’isola dei famosi hanno avvertito dei malori e dei problemi di salute, tanto da abbandonare il programma prima del previsto, ma adesso che manca poco più di un mese al termine di tutto i loro fisici sono visibilmente cambiati! Certo, nel corso delle prove ricompense i concorrenti hanno avuto la possibilità di mangiare e rifocillarsi, ma il loro dimagrimento è visibile ad occhio nudo.

A catturare maggiormente la nostra attenzione, è proprio Nicolas Vaporidis. Entrato in gioco con un fisico già abbastanza mingherlino, l’attore è notevolmente dimagrito a L’Isola dei famosi. Com’è cambiato dall’inizio ad oggi? Eccolo qui:

Nella foto riproposta in alto, Nicolas Vaporidis era proprio alla prima puntata de L’Isola dei famosi. In questa in basso, invece, è nel corso di una delle ultime puntate.

Notate anche voi il cambiamento?