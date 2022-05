Fedez e J-Ax, l’incredibile annuncio fa il giro del web: dove li vedremo insieme

La loro riappacificazione ha reso felici i fan, ma Fedez e J-Ax hanno sorpreso tutti con un regalo davvero strepitoso: ecco cosa faranno.

Con grande gioia dei tanti che li seguono e li amano, Fedez e J-Ax si sono finalmente riavvicinati dopo alcuni anni di incomprensioni. Se questa è già una bellissima notizia, a far andare in visibilio i fan è stato l’annuncio di queste ore riguardo all’evento che i due artisti hanno organizzato insieme.

Proprio così: dopo una telefonata chiarificatrice durata ben sei ore, in cui “ci siamo detti tutto quello che c’era da dire, era passato abbastanza tempo per mettersi uno nei panni dell’altro” racconta Fedez, ben presto li vedremo insieme sul palco. L’occasione sarà un concerto che andrà in onda in diretta su Italia1!

L’ex leader degli Articolo 31 ha però precisato: “La mia reunion con Fede non dipende dal concerto. E non è neanche dipesa dalla sua malattia, perché ci eravamo sentiti prima che gli venisse diagnosticata”. Il marito di Chiara Ferragni ha spiegato che quando ha ricevuto la terribile diagnosi del tumore, aveva già appuntamento con l’amico ritrovato che è stato infatti tra i primi a sapere della brutta notizia.

Fedez e J-Ax di nuovo insieme sul palco: dove si esibiranno e con quale fine

L’attesissimo evento, annunciato sui profili social dei due artisti e in conferenza stampa, si chiamerà Love Mi e sarà un concerto gratuito il cui ricavato andrà in beneficenza. Verranno raccolti fondi per la costruzione di un nuovo centro a Milano della Onlus Tog (Together to go). La Tog assiste bambini affetti da lesioni e patologie neurologiche. J-Ax ha raccontato che Fedez gli ha parlato dell’associazione proprio durante la loro telefonata. Lui già ne era a conoscenza tramite La Pina, sua amica.

La data è stata fissata per il 28 giugno, alle ore 18, in piazza Duomo a Milano. Nessuna nuova canzone insieme, ma “ognuno porta i suoi rispettivi singoli estivi, ovviamente celebreremo Comunisti col Rolex“, anticipa J-Ax.

Prevista la presenza di molte star della scena musicale italiana come Tananai, Rhove, Paky, Dargen D’amico, Shiva, Ghali, Ariete, Miss Keta, Nitro, Mara Sattei. I due cantanti hanno annunciato che è stato attivato un numero verde a cui è possibile fare le donazioni.

Complimenti a J-Ax e Fedez per la splendida iniziativa!