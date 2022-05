Grave offesa per Tina Cipollari che perde le staffe: “Tu sei brutto dentro e fuori, è caos nello studio di Uomini e Donne.

L’arrivo di un nuovo cavaliere nel parterre del trono Over ha letteralmente infiammato lo studio di Uomini e Donne. E fatto infuriare Tina Cipollari! Si tratta di Fabio Nova, ex fotografo che nella vita ha avuto la possibilità di fotografare famose modelle. Per questo motivo, si definisce un uomo molto esigente dal punto di viste estetico…

Le parole di Fabio sulle donne fanno arrabbiare Tina, ma il tutto peggiora quando il cavaliere scherza sull’aspetto fisico dell’opinionista. La Cipollari va su tutte le furie e, al centro dello studio, dice tutto quello che pensa al nuovo arrivato, senza peli sulla lingua.

Uomini e Donne, grave offesa per Tina Cipollari: lo scontro col cavaliere del Trono Over è acceso

“Se devo essere sincero sono un po’ viziato dalla deformazione professionale perché per 35 anni ho passato la vita a giudicare cellulite, smagliature...”. Questa la risposta di Fabio Nova alla domanda di Tina sulla sua ipotetica donna ideale. Una risposta che non è piaciuta a Tina, che replica: “Prima di parlare riflettete, venire in un programma e dire così… Tu le avrai solo fotografate mi sa, perché per il resto non ci credo proprio…”

Ma Fabio aggiunge: “Ho avuto donne bellissime, donne brutte.. Una delle batoste più brutte della mia vita le ho prese da un mezzo ces**” È a questo punto che inizia l'”esplosione” di Tina: “Ma ti rendi conto che definizione? Ma si può parlare così? Pensa se questa donna per caso ti vede e si riconosce in questa cosa che hai detto?” Anche Gianni Sperti interviene: “La puoi smettere di dire donne belle e donne brutte, proprio tu che non sei ‘sto gran figo”. Ma la situazione precipita quando Fabio ha commentato, scherzando, l’aspetto fisico di Tina.

“Non l’avrei mai fotografata una come Tina, come fai a fare la modella a Tina? Noi avevamo modelli taglia 42, avrà la 48, 50, dove la mettevo in un sacco?”, commenta Fabio. E la reazione di Tina non si è fatta attendere:

“Che io non posso fare la modella hai detto una grande caz*****, esistono anche le modelle curvy. Io sono una donna intelligente, non mi posso offendere. Ti posso dire una cosa? Con te non ci uscirei manco su un’isola, dopo 30 anni che non vedo un uomo, perché sei proprio brutto, fuori e dentro! Con un uomo come te, anche se pesassi 300 kg, mi vergognerei ad uscirci”

Tutto questo è accaduto solo nella prima puntata in cui era presente Fabio, ma i battibecchi tra i due sono andati avanti anche nelle successive registrazioni. Ritroveremo il cavaliere anche nella prossima stagione del dating show di Canale 5?