Isola dei famosi, ricordate chi corteggiava Luca Daffrè ad Uomini e donne e cosa accadde allora?

Da qualche settimana sono sbarcati in Honduras nuovi naufraghi, Luca Daffrè, Marco, Maccarini, Pamela Petrarolo e Gennaro Auletto. Dato che L’Isola dei famosi si allunga fino a giugno era inevitabile far arrivare nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco.

L’atmosfera sull’isola non è sempre armoniosa e spesso le discussioni sono dietro l’angolo. Le diverse personalità con l’aggiunta delle difficoltà che una situazione del genere porta, fa sfociare spesso minimi battibecchi in forti discussioni. Sembrerebbe che adesso sia siano formati dei gruppi ma tutto può cambiare nel giro di pochi minuti. Tra i nuovi naufraghi arrivati parliamo qui di Luca Daffrè. Ha 29 anni ed è originario di Trento. Nella vita lavora come modello e lo fa anche per importanti brand, e come influencer. Sui social è infatti seguitissimo e la popolarità è arrivata quando ha partecipato a programmi televisivi. Prima l’abbiamo visto in veste di tentatore a Temptation Island ma è diventato particolarmente noto quando ha fatto il suo ingresso ad Uomini e donne nel ruolo di corteggiatore. Ricordate chi corteggiava ai tempi e che cosa accadde?

Luca ha 29 anni ed è originario di Trento.

Nella vita abbiamo già detto che lavora come modello e influencer. In televisione l’abbiamo visto la prima volta nel 2018 a Temptation Island come tentatore ma la popolarità è cresciuta quando partecipa poco dopo ad Uomini e donne. Nel programma di Maria De Filippi è stato presente nel ruolo di corteggiatore per due volte. La prima volta è sceso a corteggiare Teresa Langella ma le cose non andarono bene per lui.

La seconda volta fu chiamato dalla tronista Angela Nasti che l’aveva colpito nel trono precedente. Luca decise di corteggiarla e rimase fino all’ultimo, al momento della scelta. Ma la scelta della tronista non fu lui ma l’altro corteggiatore Alessio Campoli. Si concluse così per Daffrè il percorso all’interno di Uomini e donne.