Clamoroso colpo di scena per Reggie de La dottoressa Pimple Popper: la sua vita è radicalmente cambiata ora, cos’è successo.

Sapevamo che sarebbe successo e, in effetti, è stato proprio così! Dopo quello regalatoci nella puntata de La dottoressa Pimple Popper concentrata sulle avventure di Gerald e di David, il docu-reality di Real Time ha regalato un nuovo ed impressionante colpo di scena.

In uno dei nostri recentissimi articoli, vi abbiamo raccontato la storia di Reggie e di come la sua vita era fortemente segnata da una serie di escrescenze presenti dietro la nuca che non lo facevano sentire per nulla a proprio agio. Le protuberanze, come raccontato alle telecamere del programma, sono cresciute circa 25 anni prima della sua partecipazione allo show, ma col passare del tempo sono diventate sempre più grandi e numerose. Si trattava di due condizioni patologiche messe insieme e portate all’estremo: acne cheloidea e cutis verticis girata. Nulla di grave, questo è certo, ma per cui, purtroppo, le competenze della dottoressa non bastavano. È proprio per questo motivo che, appena vista la situazione, Sandra Lee ha rivelato al suo paziente di poter fare ben poco.

Colpo di scena a La dottoressa Pimple Popper: cos’è successo

Immaginate la reazione di Reggie e sua moglie quando La dottoressa Pimple Popper ha rivelato ad entrambi di non avere le competenze per rimuovere la grossa escrescenza: un colpo basso durissimo! Tuttavia, Sandra Lee è una dottoressa che tiene particolarmente ai suoi pazienti e, così come in altre circostanze, ha voluto ugualmente aiutare Reggie, mettendosi in contatto con un chirurgo specializzato del cuoio capelluto.

Giunto presso la clinica del medico chirurgo ed appena vista la situazione, anche lui non ha potuto fare a meno di notare quanto fosse davvero complicata. Tuttavia, così come la dottoressa, non ha perso occasione di poterlo aiutare. L’intervento di rimozione è stato piuttosto complicato e lungo, ma il risultato finale è stato davvero eccellente.

Subito dopo l’intervento, la vita di Reggie è fortemente cambiata. Ci auguriamo che, ad oggi, sia ritornato a svolgere la vita che tanto desiderava di vivere.