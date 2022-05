Marco Maccarini dagli esordi ad oggi è cambiato molto: difficile riconoscerlo prima

Ricordate com’era Marco Maccarini anni fa? Dagli esordi ad oggi è cambiato molto.

Marco Maccarini è sbarcato in Honduras come naufrago de L’Isola dei famosi insieme a Pamela Petrarolo, Gennaro Auletto e Luca Daffrè. Lo conosciamo molto bene dato che abbiamo avuto modo di seguirlo in questi anni.

E’ un conduttore televisivo e radiofonico e il suo esordio sulla scena televisiva arriva come vee-jay di MTV. In seguito conduce Select insieme a Giorgia Surina. Il successo e la popolarità crescono grazie al programma Total Request Live (TRL) di cui sempre insieme a Surina era conduttore. E’ poi approdato su altre reti televisive più seguite sempre con il ruolo di conduttore. Ma in una veste completamente diversa l’abbiamo visto nel 2015 ad Amici di Maria De Filippi dove entrò a far parte del programma nel ruolo di insegnante di canto. Oggi è un naufrago de L’Isola dei famosi ma com’era anni fa? Lo ricordate ai suoi esordi?

Marco Maccarini dagli esordi ad oggi è cambiato: vediamo com’era anni fa il naufrago

L’Isola dei famosi si allunga e dovrebbe finire verso fine giugno. Per questo motivo sono sbarcati in Honduras nuovi naufraghi ad animare l’atmosfera che era già molto movimentata. Marco Maccarini è uno dei nuovi concorrenti sbarcati da qualche settimana.

Pian piano si sta facendo conoscere anche se è arrivato da pochissimo, avremo modo di conoscere non solo il lato professionale nel corso della sua permanenza. Amatissimo conduttore televisivo e radiofonico, la sua popolarità è nata dopo l’esordio come vee-jay di MTV. Ed è proprio ai primi tempi che vogliamo tornare. Ricordate com’era allora Maccarini?

Questo è uno scatto di molti anni fa. Marco in basso al post pubblicato sul suo canale social fa sapere che si tratta di una foto dell’estate 1999. 23 anni da allora ad oggi e il cambiamento è evidente. Il naufrago portava i capelli molto più lunghi ma aveva soprattutto un tipo di acconciatura diversa. Era giovanissimo ed era nel pieno della popolarità, ai suoi esordi, quando ha cominciato a muovere i primi passi a MTV e a farsi conoscere dal pubblico. I telespettatori non hanno smesso di seguirlo e apprezzarlo e adesso che è sbarcato a L’Isola dei famosi avremo modo di seguire il suo percorso e scoprirlo sotto molti altri aspetti.