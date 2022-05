“Mi rendeva insicura”: a 20 anni decide di sottoporsi all’intervento

Ha solo 20 anni, eppure ha già deciso di sottoporsi ad un intervento: “Mi rendeva insicura”, avete visto anche voi cosa ha fatto?

C’è chi sceglie di non volersi più depilare, perché sostiene la donna non deve essere considerata tale solo perché non ha peli, e chi sceglie di “migliorare” la propria immagine da giovanissima.

Non tutti ne sono favorevoli, ma sono davvero tantissime le persone che scelgono di rivolgersi alla chirurgia estetica per migliorare una parte di sé. Tante volte può capitare che ce ne si penta subito dopo – proprio come è accaduto a Soleil Sorge – e chi, invece, non può fare a meno di apprezzare il risultato ottenuto. È l’esempio della protagonista di questo nostro articolo! Star del web e modella amatissima, la giovane donna non ha potuto fare a meno di condividere col suo numeroso pubblico social una foto in cui si mostra col viso fasciato dopo essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia. Scopriamo insieme di chi parliamo.

Si è sottoposta ad un intervento a solo 20 anni: cos’è successo

“Mi rendeva insicura”, sono proprio queste le esatte parole con cui la giovane donna ha rivelato ai suoi sostenitori di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia. Ha solo 20 anni, eppure la giovane età non l’ha affatto fermata per migliorare un aspetto del suo corpo. E così, con una foto in cui si mostra col viso fasciato, la modella ha rivelato ogni cosa al suo pubblico. Stiamo parlando di Ireland Baldwin, figlia del famoso attore Alec e Kim Basinger.

Recentemente, la giovane donna ha fatto parlare di sé per la sua decisione di non volersi più depilare. E, condividendo una sua foto sui social, ha spiegato anche il motivo che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Ancora prima di questo momento, però, la giovanissima Baldwin ha raccontato ai suoi ammiratori di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetico per nulla invasivo mirato a ridurre il doppio mento. “Non è andata via nemmeno quando sono stata magrissima per via di alcuni disturbi alimentari”, ha spiegato, raccontando il suo forte disagio e mostrando la sua ritrovata felicità.

Cosa ne pensate? Ha fatto bene, secondo voi, a sottoporsi alla chirurgia estetica a solo 20 anni?