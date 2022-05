Miranda Bailey è uno dei personaggi più amati di Grey’s Anatomy: com’è cambiata l’attrice dagli inizi della serie

Miranda Bailey è uno dei più amati personaggi di Grey’s Anatomy, ricordate com’era l’attrice agli inizi della serie?

Dal 2005 seguiamo le vicende che si intrecciano nella famosa serie statunitense Grey’s Anatomy. Al centro della trama c’è il personaggio di Meredith Grey che ricordiamo, quando arrivò la prima volta e quindi nella prima stagione era solo una specializzanda.

La storia della protagonista si è intrecciata con quella degli altri personaggi. In questi anni abbiamo visto che molti sono usciti di scena lasciandoci spiazzati con il loro addio, altri ancora sono arrivati a metà percorso ma ci sono personaggi che sono presenti fin dalla prima stagione. Tra i più amati non possiamo non citare Miranda Bailey. Nella prima stagione è un chirurgo specializzando anziano al suo quarto anno di specializzazione. Negli anni è diventato uno dei più brillanti medici del Seattle Grace Hospital. Agli inizi era molto temuta dai più giovani specializzandi e spesso riprende non solo i nuovi arrivati ma anche i colleghi più grandi. Vi ricordate com’era quando l’abbiamo vista nelle prime stagioni?

In Grey’s Anatomy il personaggio di Miranda è tra i più amati: com’è cambiata negli anni l’attrice

Negli anni è diventato uno dei medici più brillanti del Seattle Grace Hospital. Il suo personaggio è sicuramente uno dei più severi ma sotto a questo lato forte si nasconde un animo dolce e buono. Durante il corso della serie si affeziona molto ai suoi specializzandi tanto da paragonarli a figli e con loro condivide gioie e dolori. Dal debutto della serie sono passati 17 anni, ricordate com’era agli inizi Miranda?

Ecco uno scatto ripreso da una vecchia scena in cui vediamo il medico, interpretato da Chandra Wilson, agli inizi della serie, quando era agli esordi della sua carriera da medico. E’ evidente che sia cambiata, allora portava un’acconciatura molto diversa ed era giovanissima. Naturalmente il look è adattato al suo personaggio. Qual è il vostro preferito di Grey’s Anatomy?