Avete mai visto Monica Cruz senza trucco? La sua bellezza al naturale non è da meno e vi lascerà senza parole.

Attrice, ballerina e modella, Monica Cruz vanta una carriera di tutto rispetto. Ha cominciando danzando per i migliori palchi del mondo e lavorando in numerose città come a New York, Las Vegas, passando l’Australia, il Giappone, l’Argentina.

Intraprende la carriera di attrice nel 2001 e raggiunge il successo con l’indimenticabile personaggio di Silvia in Paso Adelante. Nella serie oltre a recitare mette in mostra il suo talento da ballerina. Ed è proprio con i suoi colleghi di Paso Adelante che dà vita al gruppo musicale Upa Dance. Dopo il successo nella serie interpreta altri ruoli, recitando al cinema e in televisione. Probabilmente non tutti sanno che nel 2010 sostituisce sua sorella Penelope nel film I pirati dei caraibi-Ai confini del mondo perchè allora l’attrice era incinta e non riusciva più a nascondere l’evidente pancia sotto al costume.

Monica è molto amata e anche sui social i follower le fanno sentire l’amore. Attrice dal talento innato e dalla bellezza mozzafiato, forse non l’avete mai vista senza trucco. Vi mostriamo l’attrice al naturale.

Com’è Monica Cruz senza trucco: l’attrice sfoggia una bellezza tutta al naturale

Monica Cruz è molto amata. Si è fatta conoscere e apprezzare grazie ai personaggi che ha portato in scena in questi anni, recitando al cinema e in televisione. Sicuramente uno dei ruoli che l’ha portata al successo internazionale è quello di Silvia nella serie televisiva Paso Adelante, trasmessa in molti paesi del mondo.

Seguitissima sui social, l’attrice condivide diversi scatti con i suoi follower e molti video in cui mostra sempre look diversi e tutti molto originali. La bellezza l’ha sempre accompagnata ma senza trucco come cambia?

Ecco uno scatto sempre pubblicato sul suo canale instagram in cui si mostra senza make up. Monica sfoggia una bellezza tutta al naturale. Non ha bisogno di trucchi o colori, si fa notare anche per la sua semplicità. Spesso usa un make up molto accentuato che mette in risalto il viso ma bella come è lei non ha bisogno di nulla per apparire.