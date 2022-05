Nuova ‘resurrezione’ a Beautiful: il personaggio creduto morto è vivo! Fan sotto shock per la notizia; ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

In Beautiful, si sa, i colpi di scena non mancano mai. Ma quello che sta per accadere è davvero qualcosa di clamoroso. In realtà, in Italia dovremo aspettare ancora un po’: tra le puntate americane e la messa in onda nel nostro Paese, infatti, trascorrono alcuni mesi. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire tutto, continuate a leggere!

Si, perché i telespettatori americani, a breve, si troveranno davanti una clamorosa sorpresa: un personaggio creduto morto tornerà in scena! Proprio così, una nuova ‘resurrezione’, come accaduto già diverse volte nella soap. Basti pensare alla quantità di volte in cui è tornata Taylor Hayes! O all’indimenticabile Macy Alexander, scampata miracolosamente ad un incidente stradale, ma poi morta a causa del crollo di un lampadario. Ma torniamo al presente, chi “tornerà in vita” questa volta? Vi raccontiamo tutto!

L’amatissimo personaggio creduto morto è vivo: clamoroso colpo di scena a Beautiful

Un colpo di scena clamoroso, che farà gioire i telespettatori di tutto il mondo. In realtà, il sospetto che fosse ancora vivo era già nato nel pubblico, che aveva notato alcuni curiosi dettagli. Da qualche ora è arrivata la conferma: Finn è vivo!

Come riportato anche da TwittamiBeautiful, il dottore e marito di Steffy non è realmente morto, come tutti pensavano. In effetti, il corpo non è mai stato mostrato dopo il momento della sparatoria e del trasferimento in ospedale. Non conosciamo i dettagli del suo ‘ritorno’, ma pare proprio che l’ipotesi della mamma Li che lo stesse accudendo di nascosto sia quella esatta! La donna, all’insaputa di tutti, si è occupata del figlio… Ma come spunterà fuori la verità e, soprattutto, come reagiranno Steffy e gli altri? E Sheila Carter, colpevole di aver ‘ucciso’ Finn, sarà scarcerata?

Sarà un colpo di scena sconvolgente che terrà col fiato sospeso i telespettatori. Se siete curiosi di conoscere in anteprima le anticipazioni americane, continuate a seguirci!