Pesava quasi 300 kg a Vite al Limite, oggi Cynthia Wells è totalmente diversa: clamoroso!

Cynthia Wells ha partecipato a Vite al Limite con quasi 300 kg, ma sapete com’è diventata oggi? Ora è totalmente diversa: clamoroso.

Vi ricordate anche voi della storia di Cynthia Wells a Vite al Limite, vero? Mamma di cinque figli e con un peso che raggiungeva quasi di 300 kg, la donna dell’Oklahoma sentiva la necessità di ritornare in forma non solo per la sua famiglia, dal momento che se ne occupava solo lei, ma anche per se stessa.

Entrata a far parte del programma di Vite al Limite nel corso della quinta stagione del programma – la stessa, quindi, di Nicole Lewis, ad oggi irriconoscibile, o Erica Wall – la quarantaduenne ha dato vita ad un percorso indimenticabile, durante il quale è accaduto davvero di tutto. Seppure fortemente intenzionata a ritornare in forma, Cynthia Wells non ha inizialmente adottato un atteggiamento positivo nei confronti della dieta e delle decisioni impostole dal dottor Nowzaradan. Tanto è vero che, quando il dottore le ha consigliato di fare terapia, le ha categoricamente rifiutato. Ad oggi, però, come sta? L’abbiamo trovata su Instagram: è tutt’altra persona!

Com’è oggi Cynthia Wells dopo Vite al Limite? Tutt’altra persona!

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di un iniziale atteggiamento ostile dei pazienti del dottor Nowzaradan verso la dieta imposta e le sue regole e di un improvviso cambiamento di mentalità. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo spiegato la storia di David. Se si fa riferimento a questa “categoria” di persone, però, non possiamo fare a meno di raccontarvi la storia di Cynthia Wells. Con un peso di 277 kg, la donna era intenzionata a ritornare in forma, ma non a seguire per filo e per segno i consigli del dottor Now.

Tuttavia, la sua voglia di rinascere è prevalsa su tutto. E, da un massimo di 277 kg, Cynthia è dimagrita tantissimo fino a pesare 206 kg. Com’è diventata oggi, però? L’abbiamo rintracciata su Instagram ed abbiamo constatato il suo cambiamento choc! Siamo certi che il suo percorso sia solo all’inizio, ma fino ad adesso i suoi risultati sono perlopiù sorprendenti. Eccola qui:

È davvero tutt’altra persona ora, vero?