La bellissima e talentuosa Phoebe Dynevor è il volto della splendida Daphne in Bridgerton: sapete chi è sua madre? Resterete a bocca aperta!

Viso d’angelo, sorriso luminoso, occhioni e una classe strepitosa: Phoebe Dynevor ha conquistato il pubblico nelle vesti di Daphne Bridgerton nella prima e acclamatissima stagione della serie evento. La sua storia d’amore con il Duca ha fatto sognare dal primo all’ultimo episodio! Forse non tutti, però, conoscono questo dettaglio sulla celebre attrice. Phoebe Dynevor è la splendida “Daphne” in Bridgerton: sapete chi è sua madre? Resterete a bocca aperta!

Pochi giorni fa è stata resa nota la nuova coppia su cui verterà la stagione numero tre di “Bridgerton” e ha reso i fan entusiasti e trepidanti come mai prima. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Qui trovate tutti i dettagli!

Inoltre, i fan hanno accolto di recente anche un’altra novità a proposito della serie: la sostituzione dell’attrice che ha interpretato, nelle prime due stagioni, Francesca Bridgerton. Qui vi abbiamo raccontato il motivo e svelato chi sarà a sostituirla.

Ha fatto sognare nelle vesti di Daphne, ma sapete chi è la madre di Phoebe Dynevor?

La bellissima attrice inglese è nata nel 1995 e da sempre si è appassionata al panorama artistico. Il suo talento le ha spalancato le porte del successo fino all’acclamatissima serie di “Bridgerton”. Ciò che molti non sanno, tuttavia, è questa passione è “ereditata”.

Di che stiamo parlando? Ebbene, non tutti sono a conoscenza del fatto che anche la mamma di Phoebe Dynevor è un’attrice! Ebbene sì, si tratta della bellissima Sally Dynevor! L’interprete è nota soprattutto per il suo ruolo nella soap inglese “Coronation Street” in onda dal 1960! Sally si è unita al cast nel 1986 e continua a esserne un personaggio regolare ancora oggi. Pazzesco, no?

Sally Dynevor, inoltre, ha preso parte anche alla quattordicesima stagione di “Dancing on Ice” nel ruolo di concorrente: inarrestabile e magnifica! Non trovate che la somiglianza tra le due sia davvero straordinaria? La passione per la recitazione e il fascino da vendere sono un tratto di famiglia!