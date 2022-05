È stato il primo vincitore de L’Isola dei famosi, cosa fa oggi Walter Nudo? La decisione lascia di stucco

Walter Nudo è stato il primo vincitore de L’Isola dei famosi, ma cosa fa oggi? La decisione dell’attore lascia tutti di stucco.

Se si parla di reality e dei suoi protagonisti indiscussi, non possiamo fare a meno di citare lui: Walter Nudo. Concorrente di entrambe le edizioni de L’Isola dei famosi che del Grande Fratello Vip, l’amato attore è riuscito ad uscirne vincitore.

Proprio in queste ultime settimane sta andando in onda la sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che tra l’altro tra poco più di un mese si accinge a chiudere i battenti, e si è parlato della data d’inizio della settima edizione del GF Vip, ma pensando a questi due famosi reality di Canale 5 non possiamo fare a meno di ricordarci di lui: Walter Nudo! Ricordate quando, esattamente nel 2003, trionfò all’adventure reality di Rai Due che all’epoca era condotto da Simona Ventura? Dopo circa 15 anni da quel momento, l’attore prese parte alla prima edizione del GF Vip, condotta da Ilary Blasi, ed anche in questo ne uscì vincitore. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Forse non tutti lo sanno, ma l’amato Nudo ha preso una decisione che ha lasciato tutti di stucco.

Cosa fa oggi Walter Nudo? La decisione lascia tutti di stucco

Nato a Montreal il 2 Giugno del 1970, Walter Nudo compie il suo debutto da attore nel 1995. Dopo aver svolto il lavoro come perito chimico, il giovane inizia a studiare a recitazione in Italia nel 1994. Ed intraprende una carriera sfavillante. Protagonista di tantissime fiction e film di successo, il buon Nudo conquista tutti. E lo fa anche quando, nel bel mezzo della sua carriera, prende parte a due famosissimi reality, che non solo gli garantiscono la vittoria, ma anche l’aumento della sua popolarità.

Dopo essere stato colto da due ictus, Walter Nudo è sempre stato meno presente sul piccolo schermo, ma siete curiosi di sapere che cosa oggi? Nel corso di una sua intervista a Il corriere della sera del 2021, l’attore ha raccontato di voler porre fine alla sua carriera in tv. “Ho chiuso con la televisione che ho fatto. Se ci fosse una proposta in linea con quello che voglio comunicare adesso, sarebbe differente”, ha spiegato.

Oggi l’abbiamo rintracciato su Instagram. Ed oltre a constatare il suo fascino, abbiamo appreso che è un ottimo motivatore per i suoi fan.