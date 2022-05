La ricordate nella scuola di Amici? Per lei un’incredibile novità

La ricordate nella scuola di Amici? Per l’ex concorrente del talent show un’incredibile novità; ecco di cosa si tratta.

A vincere fu Gaia Gozzi, ma tra i concorrenti più amati e talentuosi della diciannovesima edizione di Amici c’è senza dubbio Nyv. Nata in Lussemburgo, di origini marocchine e tedesche, la cantante ha conquistato sin da subito il pubblico con la sua voce particolare e il suo straordinario talento.

Dalla batteria al piano, fino alla chitarra e al mandolino, Nyv è una polistrumentista, in grado di incantare il pubblico con la sua arte. I telespettatori di Amici non l’avranno certo dimenticata, ma proprio a distanza di qualche anno dall’uscita del suo album Low Profile arriva una clamorosa novità per la cantante. Una collaborazione con uno degli artisti più famosi al mondo… Curiosi di sapere di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli!

Ricordate Nyv di Amici 19? Splendida novità per la cantante

Il suo nome è Mirella Nyvenne Pinternage, ma tutti la conosciamo come Nyv! La cantante è stata una delle più amate dell’edizione numero 19 di Amici, dove è giunta fino a metà della fase nel serale. Impossibile dimenticare la sua voce, che potrete risentire in una collaborazione con uno dei musicisti e dj più famosi al mondo. Di chi parliamo?

Di Bob Sinclair, che ha scelto proprio Nyv per una importante collaborazione: il 13 maggio 2020 è infatti uscito su tutte le piattaforme Borderline, il nuovo singolo dell’ex di Amici in collaborazione con la star della musica elettronica. “Nyv è un’autrice di talento, compositrice e artista multi strumentale. Dopo diversi scambi a distanza tra Parigi e Milano, sono riuscito a infonderle fiducia affinché potesse crescere nel suo universo. In poche settimane mi ha inviato il demo di “Borderline”, ha dichiarato Bob Sinclair, che definisce il brano potente e pieno di emozioni erotiche.

“Il mio desiderio di produrre questo singolo ha dato vita alla nostra prima collaborazione insieme”, ha aggiunto il celebre dj. E voi, avete già ascoltato il brano? Cosa state aspettando?