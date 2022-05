Splendida proprio come lei, avete mai visto la sorella di Lorella Boccia?

Ex ballerina e splendida conduttrice, Lorella Boccia è amatissima: avete mai visto sua sorella? Bellissima come lei, eccole insieme!

Classe ’91, Lorella Boccia è oggi un volto amatissimo della Tv e sui social. Nasce dapprima come ballerina. La danza è la sua più grande passione ed esordisce in tv proprio come allieva all’interno della scuola di Amici. Il suo percorso nel talent è un crescendo tanto da diventare una delle ballerine professioniste all’interno del corpo di ballo.

Oggi si è ‘ritirata’ dalle scene nelle vesti di ballerina ma ha conquistato il pubblico al timone della conduzione, insieme a Clementino, dello show comico in onda su Rai 2 Made in Sud. Stasera andrà in onda una nuovissima puntata e non vediamo l’ora di vederla, ma nel frattempo concentriamoci su di lei. Vivace, solare, dal sorriso smagliante e di una bellezza disarmante, Lorella Boccia è amatissima e seguitissima anche sul suo canale social. Ama condividere quotidianamente momenti che la ritraggono insieme alla sua famiglia. Oggi è una mamma ed una moglie oltre che una figlia ed una sorella incantevole.

Alla sua famiglia la bellissima conduttrice è legatissima ed ogni volta che può corre a riabbracciare tutti! A proposito di legami, avete mai visto la sorella di Lorella Boccia? Resterete a bocca aperta non appena ne vedrete l’incredibile bellezza, eccole insieme!

Si chiama Anna ed è la sorella di Lorella Boccia: eccole insieme in uno scatto dolcissimo

Legatissima alla sua famiglia, Lorella Boccia ha con loro un rapporto davvero speciale. Ogni qual volta ha la possibilità, non perde l’occasione di rivedere e riabbracciare tutti. Voi avete mai visto la sorella di Lorella Boccia? Un legame sincero e profondo le unisce più che mai. La bellezza a quanto pare sembra essere proprio di famiglia. Qualche settimana fa vi abbiamo mostrato Lorella insieme alla sua splendida mamma. Ecco insieme Lorella Boccia e sua sorella Anna in uno scatto davvero dolcissimo, il giorno del matrimonio di Lorella. Non trovate che siano davvero incantevoli insieme?

Sono davvero bellissime!